Comunidad de Chelsea llora la muerte de niño de 3 años

En medio del llanto, se llevó a cabo el velorio del menor de 3 años que murió en Chelsea, Massachusetts tras supuesta negligencia de su madre.

Amigos y miembros de la comunidad se vistieron de luto para asistir a la ceremonia de velorio del pequeño Yael Guardado-Prudencio que se llevó a cabo en la Funeraria Welsh en Chelsea el jueves en la noche.

El niño perdió su vida el pasado 7 de abril cuando su madre Jennifer Prudencio, lo dejó con sus dos hermanos menores y sin la supervisión de un adulto.

El fiscal dijo que su madre dejó al niño de 3 años al cuidado de sus otros dos hijos, de 7 y 8 años, y salió a un bar en Revere "donde bebió alcohol durante varias horas".

En el velorio Telemundo Nueva Inglaterra habló con uno de los vecinos del niño que llegoó para brindar su apoyo al padre del pequeño.

“Me pongo en su lugar y solo me imagino lo malo que uno se puede sentir me entiende, la pérdida de un hijo… nunca lo he perdido pero su dolor…” dijo Sifredo Henriquéz

“Es triste estaba triste si… estaba llorando por ratos y se controlaba, pero si es muy triste todo el mundo estaba muy triste…”

Jennifer Prudencio, de 25 años, de Chelsea, está acusada de homicidio involuntario y peligro imprudente después de que su hijo, Yael Guardado Prudencio.

Se desconoce dónde llevará a cabo el funeral del niño, pero se sabe que la familia está tratando de recaudar fondos para estos gastos, aunque han pedido respeto y discreción durante este momento tan difícil.

Mientras los servicios fúnebres se realizan, a Prudencio se le negó la reducción de su fianza, establecida en 100.000 dólares en efectivo.