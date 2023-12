¿Por qué los estadounidenses pasan hambre pese a la economía fuerte?

Jennifer Estrada está ganando más dinero que nunca y aun así lucha para alimentar a su familia.

Durante el año pasado, Estrada trabajó en turnos nocturnos de 12 horas como supervisora de producción en una planta de aluminio de Wisconsin, ganando $7 la hora más que hace un año. Pero con un alquiler que se ha duplicado y una factura mensual de comestibles que ahora supera los $2,400 para su familia de siete miembros, Estrada ha tenido que recurrir a los bancos de alimentos locales para evitar que sus hijos pasen hambre.

“Definitivamente hay muchas ocasiones, como mamá, en las que cocinas y te aseguras de que coman y vas un poco más ligera esa noche”, dijo Estrada. "Pero me esfuerzo por asegurarme de que no pasen hambre".

Según las medidas tradicionales de la economía, donde el desempleo ha estado en mínimos históricos y los salarios han aumentado, más estadounidenses deberían estar prosperando y la necesidad de ayuda con necesidades básicas como alimentos debería ser un alivio tras el aumento durante la pandemia.

Pero quienes están en primera línea para alimentar a los hambrientos dicen que están viendo lo contrario. Consideran que un número creciente de estadounidenses ha estado buscando ayuda de bancos de alimentos y programas alimentarios gubernamentales durante el año pasado en medio de una tormenta perfecta de costos en constante aumento y programas cada vez más reducidos para ayudar a los hogares a hacer frente a estos gastos crecientes.

“La demanda es mayor ahora que durante la pandemia”, dijo Claire Babineaux-Fontenot, directora de Feeding America, que trabaja con una red de 200 bancos de alimentos. “Este no es sólo un problema de un grupo, es un problema estadounidense. El hambre es un problema en Estados Unidos en todos los grupos demográficos y, ahora, cada vez más, en cada vez más niveles de ingresos”.

Hasta junio, Feeding America había repartido 5,300 millones de comidas durante los últimos 12 meses.

Durante el año pasado, casi 1 millón de personas más recibieron asistencia alimentaria a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, a menudo denominado cupones de alimentos. Desde el inicio de la pandemia, el número de beneficiarios de cupones para alimentos ha aumentado en 2.3 millones. Otros programas, como el Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, también han registrado niveles récord de inscripción, y a los administradores les preocupa no tener los fondos el próximo año para satisfacer la demanda.

Esto se produce incluso cuando el desempleo se ha mantenido cerca de mínimos históricos, los salarios están aumentando, la inflación se está desacelerando y los consumidores están gastando cantidades récord en todo, desde viajes de verano hasta entradas para conciertos y compras navideñas. El presidente Joe Biden ha promovido un resurgimiento económico impulsado por miles de millones de dólares federales para infraestructura, energía limpia y trabajos de fabricación de semiconductores que ha convertido en elementos centrales de su campaña de reelección.

Pero a pesar de esas métricas, las encuestas han mostrado repetidamente que los estadounidenses tienen una visión sombría de la economía y de las perspectivas de su futuro financiero. En una encuesta del New York Times/Siena College publicada en noviembre, el 81% de los votantes registrados caracterizaron la economía como “regular” o “pobre”.

En Wisconsin, Estrada comparte esa visión pesimista. Dijo que su familia ha tenido problemas económicos desde que su esposo fue deportado a México en 2012, dejándola como la única sustentadora de seis niños, incluido uno que adoptó. Pero dice que la lucha se ha vuelto aún más dura en los últimos años, a pesar del aumento de sus ingresos, y le preocupa cómo será el futuro de sus hijos, de entre 10 y 18 años.

"Para mí, personalmente, creo que va a ser una lucha continua, prácticamente por el resto de mi vida, por muy larga que sea", dijo Estrada, de 43 años, quien inició una organización sin fines de lucro para ayudar a otras familias de bajos ingresos como la de ella y que se postuló sin éxito en 2018 como demócrata para la Asamblea del estado de Wisconsin. “Pero lo que más temo es que tengo tres niñas que se gradúan este año de la escuela secundaria y simplemente tengo miedo de lo que el mundo tiene para ofrecerles”.

La comida ha estado en el centro de los puntos de presión económica. En todas las categorías de alimentos, los precios han subido alrededor de un 25% desde 2020. Los precios de la carne de res, por ejemplo, están en niveles récord, y el precio de la carne molida supera los $5 dólares, un aumento de más de $1 en los últimos tres años. El precio del galón de leche, que actualmente promedia poco menos de $4, ha bajado en los últimos meses, pero sigue siendo un 20% más alto que antes de la pandemia. El precio de una barra de pan blanco ha subido casi un 50% a $2.

Si bien la inflación se ha desacelerado en los últimos meses y los salarios han aumentado, al ritmo actual podría pasar hasta finales de 2024 antes de que el crecimiento de los salarios supere la tasa de inflación, según un análisis de Bankrate.

En medio del aumento de los precios, más personas dicen que pasan hambre. Ha habido un aumento continuo durante el año pasado en el número de personas que informan que en ocasiones no tienen suficiente comida, según una encuesta de la Oficina del Censo realizada a finales de octubre. El número de hogares que dijeron que tuvieron dificultades para costear alimentos en algún momento durante el año aumentó a 17 millones en 2022, un 26% más que en 2021, el mayor aumento anual desde 2008, según un informe reciente del Departamento de Agricultura.

Desde que tuvo a su bebé hace nueve meses, Janet Ortigoza se encuentra entre las personas que no pueden pagar los alimentos que su familia necesita. Ortigoza no está trabajando porque no puede pagar el cuidado de sus hijos, lo que deja a la familia de tres miembros dependiente de los ingresos de su marido como trabajador agrícola en la región de Fresno, California, ayudando a producir los alimentos que su familia lucha por costear.

“Antes podías conseguir cinco bolsas de comestibles por $50, ahora solo obtienes una bolsa por $50”, dijo Ortigoza. “Honestamente, tengo miedo de tener otro bebé porque no creo que podamos mantener a otro bebé. Ahora que está creciendo, va a empezar a comer tres veces al día y tratar de proporcionarle la nutrición adecuada es difícil”.

El cheque de pago más reciente de su esposo por siete días de trabajo se destinó a pagar el alquiler de $840 en diciembre y no le quedó nada para extras como comida o pañales. Hace un año, comprar un par de zapatos nuevos no habría parecido un lujo, pero ahora Ortigoza dijo que es una compra que ha estado posponiendo, junto con nuevas mantas para bebés.

Si bien la inflación se ha desacelerado, los costos de Ortigoza han seguido aumentando. En enero, su alquiler aumentará en casi $100. A nivel nacional, el alquiler ha aumentado casi un 30% desde que comenzó la pandemia, según Zillow.

Los servicios públicos también han aumentado, y este año Ortigoza no planea encender la calefacción de la casa, incluso con temperaturas que bajan a los 30 grados por la noche. En cambio, planea usar ropa extra en la casa y envolver a su hija en mantas.

Para poner comida en la mesa, tuvo que recurrir a los bancos de alimentos locales junto con donaciones de un grupo de madres de Facebook. Los ingresos de su familia son demasiado altos para calificar para recibir cupones de alimentos, pero ella ha estado recibiendo beneficios de WIC para ayudar a pagar la fórmula y los alimentos para su hija.

La lucha para costear los alimentos en medio del aumento de los precios ha sido particularmente aguda para aquellos que no pueden trabajar y beneficiarse del aumento de los salarios, ya sea porque están jubilados, discapacitados o como cuidadores de tiempo completo de un niño o un familiar.

Durante el año pasado, Carl Willette comenzó a ir regularmente a un banco de alimentos de Augusta, Maine, por primera vez en su vida. A sus 85 años y como cuidador a tiempo completo de su esposa, Claire, depende de $20,000 al año en beneficios del Seguro Social y de una pequeña pensión por haber trabajado 30 años como mecánico en Mack Trucks.

Cada jueves, alrededor de las 7:30 a. m., Willette hace fila detrás de al menos otros 30 autos en una despensa de alimentos, donde puede recoger una cantidad limitada de artículos para ayudar a pasar la semana.

“Es como si una soga alrededor de tu cuello se estuviera apretando cada vez más”, dijo Willette. “No te puedes imaginar la presión que tenemos ahora con todo como está. No puedo entender cómo justifican los salarios que hay hoy, por qué las cosas tienen que subir así, por qué tienen que subir tanto”.

Si bien los bancos de alimentos y los programas gubernamentales han llenado el vacío de muchos que luchan, esos recursos han ido disminuyendo. A principios de este año, los beneficios de los cupones para alimentos se redujeron en un promedio de $90 por mes después de que expiró un impulso al programa de la era Covid. A los administradores del programa WIC les preocupa que su presupuesto para el próximo año no esté a la altura de la creciente necesidad que están viendo, con una inscripción que aumentará en alrededor de 300,000 personas en 2023 hasta un récord de 6.7 millones de participantes.

"El peor de los casos son las listas de espera para los participantes en las que los estados pueden no tener fondos suficientes para satisfacer las necesidades del número de casos, lo que sería absolutamente terrible", dijo Georgia Machell, presidenta interina de la Asociación Nacional WIC. "Está poniendo a los programas estatales en una posición realmente difícil y teniendo que tomar decisiones muy, muy difíciles para poder seguir funcionando".

Los bancos de alimentos también han tenido dificultades para satisfacer la creciente demanda a medida que las donaciones han disminuido y los precios de los alimentos han aumentado, dijo Babineaux-Fontenot de Feeding America.

Anita Garrett dice que tiene cada vez más dificultades para alimentar a sus cinco nietos, a quienes ha estado cuidando desde que mataron a su padre hace cinco años. A sus 65 años y con discapacidad, dijo que no puede trabajar, lo que la deja dependiente de su asignación mensual de alrededor de $200 en cupones de alimentos, que se redujo en casi $100 a principios de este año.

Eso la deja dependiendo de un banco de alimentos local de Milwaukee como principal fuente de alimentos para su familia, pero incluso allí ha visto recortes. A medida que la demanda ha crecido, el banco de alimentos ha pasado de repartir dos bolsas de comestibles a la semana a una sola bolsa que incluye un trozo de carne para toda la semana.

“Las cajas que le están dando a la gente son cada vez más pequeñas. Pero las filas son cada vez más largas”, dijo Garrett. “Todo se está cortando, cortando, cortando. Todo va subiendo, subiendo, subiendo. Siento que se acerca una depresión”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés. Para más contenido visita www.nbcnews.com.