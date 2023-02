Niño de 12 años colapsa y muere en un entrenamiento; nadie pudo darle RCP

NUEVA JERSEY -- Los padres de un niño de 12 años buscan desesperadamente respuestas después de que su hijo colapsara y muriera durante una práctica de fútbol en Nueva Jersey.

La tragedia ocurrió la semana pasada durante el entrenamiento de un equipo juvenil en Newark, cuando Elijah Jordon Brown-Garcia estaba haciendo dos de las cosas que más amaba: estar con su hermano pequeño y prepararse para la práctica de fútbol.

Todavía faltaban meses para la temporada, pero Elijah fue con su hermano Mekhi, de 10 años, a la práctica de su equipo recreativo en West Side Park el viernes. Estaba realizando algunos ejercicios cuando sucedió lo impensable.

"No fue golpeado, como sin contacto ni nada. Corrió unas 20 yardas, dijo que iba a tomar un pequeño descanso. No creo que se haya tomado el tiempo suficiente", dijo el hermano Mekhi Stradford.

Elijah se derrumbó sin previo aviso. Mekhi llamó a su madre mientras que otro padre llamó al 911, pero nadie le administró RCP. El entrenador había dejado brevemente el entrenamiento para hacer un recado.

"Tengo otros tres hijos y tuve que vestirlos y prepararlos, llegué y la ambulancia aún no estaba allí, y llamé cuando llegué. Estaban literalmente en camino", dijo la madre Raven Brown.

Testigos dijeron que pasaron más de 30 minutos antes de que llegara una ambulancia al campo. A pesar de que un recinto policial estaba a solo unos cientos de metros de distancia, la policía de Newark dijo que la llamada al 911 desde un teléfono celular podría haber ido a cualquier parte. Nadie en el campo pensó en buscar ayuda de un oficial de policía.

"Es insoportable cuánto amor estoy recibiendo por mi bebé. No se merecía esto, era un buen chico. Tenía mucho más por recorrer, tenía mucho más tiempo, se suponía que debía estar aquí". dijo Brown.

Elijah, un estudiante de sexto grado en Rise Academy Charter School, no pudo ser revivido. Lo que es más devastador: su familia dice que si alguien en la práctica supiera RCP, Elijah aún podría estar vivo.

"Hay adultos que se supone que deben estar a cargo de nuestros hijos y no tienen lo mínimo en lo que respecta a la RCP o ser capaces de darse cuenta de qué es una emergencia y qué no", dijo Sable Shelton, la tía de Elijah.

El entrenador de los Predators del condado de Essex, el equipo recreativo en el que jugó Elijah, no devolvió las llamadas para hacer comentarios, pero la angustiada madre de Elijah dijo que se acercó a la familia a raíz de la tragedia.

"El entrenador no estaba allí y me dijo que ninguno de nosotros está certificado en RCP, pero que haré todo lo posible para asegurarme de que todos obtengamos la certificación en RCP", dijo Brown.

No existe una ley en Nueva Jersey que requiera que los entrenadores o el personal del equipo estén certificados en RCP. Se requieren desfibriladores o dispositivos AED en las escuelas y en los eventos escolares, pero no para actividades privadas o recreativas o ligas deportivas. Un proyecto de ley que habría ordenado que dijera que habría costado entre $20 millones y $40 millones; fue vetado por el ex gobernador Chris Christie.

"Los cursos de RCP cuestan $75 para salvar la vida de alguien", dijo Shelton.

El mundo vio cómo la seguridad de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, fue resucitada en el campo después de colapsar en enero. La familia de Elijah solo puede preguntarse por qué eso no pudo haberle sucedido a su ser querido.

"Tenemos esta conversación sobre el fútbol todo el tiempo cuando se trata de jugadores grandes y conocidos. Pero, ¿por qué no tenemos lo mínimo para los niños, los niños? Y mi sobrino tuvo que presenciarlo", dijo Shelton.