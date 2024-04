Aceptan a una hija de inmigrantes hispanos en 14 prestigiosas universidades de EEUU

Una estudiante hispana residente de Santa Ana, California, se encuentra en un agradable dilema, ya que debe escoger a dónde asistirá a la universidad.

Y es que 14 instituciones educativas, incluyendo las más prestigiosas del país, aceptaron su solicitud.

Brandy Figueroa es una estudiante excepcional con un promedio de 4.7, lo que le permitió ser aceptada en 14 universidades del país, entre ellas Harvard, Stanford, Duke, Brown y Columbia.

Es un dilema que todos los días Brandy trata de resolver, y es que el pasado 28 de marzo, recibió la agradable respuesta de las 14 universidades, que le comunicaron que había sido aceptada en todas ellas, una noticia que, dice, la dejó sin palabras.

“Tenía tanta sorpresa que no tenía reacción, y cuando le dije a mi hermano que me habían aceptado en Harvard, él empezó a gritar”, dijo la estudiante.

Brandy afirma que no solo sus estudios le abrieron las puertas de tantas universidades, sino que también fue una ayuda el hacer parte de otras actividades, pues está involucrada en casi una docena de clubes, que van desde grupos de liderazgo latino hasta ambientalistas. La joven además da clases particulares, juega tenis y participa en el gobierno estudiantil.

“No pensé que iba a ingresar a ninguna de las mejores universidades porque me habían puesto en lista de espera y me habían rechazado un par de días antes”, dijo Figueroa. “Entonces pensé que no había forma de que pudiera ingresar a Harvard ni nada por el estilo”, agregó.

Hija de inmigrantes mexicanos

Brandy es una de seis hermanos y ha vivido en Santa Ana por los últimos 15 años. Sus padres son dueños de un negocio de madera. “Mis padres son de México. Mi papá es de Jiquilpan, Michoacán, y mi mamá de El Grullo, Jalisco, y han vivido en Estados Unidos durante aproximadamente tres décadas”, indicó.

La alegría también fue compartida por los padres de Brandy, quienes después de la noticia, comentaron que el esfuerzo de su hija y los sacrificios de la familia hicieron posible el gran logro.

“Eso es lo que, como padre, uno quiere, que sus hijos sobresalgan, que tengan una vida mejor que la que nosotros tuvimos”, expresó Deida Figueroa, madre de Brandy.

Un futuro prometedor

Por su parte, los maestros de Brandy y el personal de la escuela preparatoria Segerstrom, donde ella asiste, se mostraron orgullosos de que una alumna de su plantel educativo ponga en alto el nombre de la institución.

“Estamos muy orgullosos de ella y sabemos que va ha tener éxito en la universidad que ella escoja, y sabemos que esto es sólo el principio para ella”, indicó Adriana Huso, coordinadora del centro de colegios de Segerstrom High.

Por el momento, Brandy aún no se ha decidido, pero sabe que su elección será buena, ya que escogerá entre dos de las más prestigiosas universidades del país

“Por unos años yo quería ir a Columbia porque está en Nueva York, pero todavía estoy pensando un poco en cuánto dinero me van a dar, pero pienso que Harvard es mi opción número uno”, aseguró Brandy.

La joven piensa estudiar una carrera en Derecho y después aspirará a trabajar para el gobierno federal para poder ayudar a su comunidad. “Quiero ser una abogada constitucional”, dijo.

Aunque desea que su hija escoja una universidad cerca a casa, el papá de Brandy afirmó que la apoyará en su decisión por su felicidad y futuro.