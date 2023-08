Aplicarán pegamento especial en zonas de Maui para evitar que contaminantes peligrosos lleguen al océano

LAHAINA, Hawaii - Cada día que pasa se registra una mayor superficie de la zona quemada, la tierra negra carbonizada y las cenizas pronto se volverán de color rosa a medida que se aplique un "pegamento a base de agua" para evitar que los vientos y la lluvia las levanten y se deslicen hacia el océano.

En los próximos días, los trabajadores del equipo de respuesta a incidentes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU empezarán a aplicar el material biodegradable y no tóxico conocido como "adhesivo para el suelo", utilizando camiones cisterna que rociarán el material con mangueras, según informó un funcionario de la agencia.

El proceso no comenzará hasta que la operación de búsqueda y rescate se considere completada, dijo Steve Calanog, Comandante de Incidentes de la Región 9 de la EPA, que cubre Hawaii. Hasta el viernes por la noche se había registrado el 78% de la zona quemada, según las autoridades del condado.

Al menos 114 personas han muerto en el incendio forestal provocado por el viento que arrasó la histórica ciudad de Lahaina.

Las autoridades han declarado que es probable que varias sustancias tóxicas, como plomo, amianto y arsénico, hayan contaminado la zona quemada después de que el fuego avanzara quemando a temperaturas extremadamente altas. La medida tenía por objeto impedir el desplazamiento de contaminantes potencialmente peligrosos, por lo que se calificó de "máxima precaución", dijo Calanog.

La decisión se basó en unas condiciones únicas. La proximidad al océano y los vientos de sotavento, que soplan con fuerza la mayoría de las tardes, contribuyeron a que la EPA, el estado de Hawaii y el condado de Maui aceptaran el plan.

"Se teñirá de rosa", dijo Calanog. "Una vez que se aplique y se seque será visualmente obvio que hemos pasado".

Mientras lo hacen, los trabajadores también intentarán retirar los residuos domésticos peligrosos, que pueden incluir bombonas de gas comprimido, disolventes, pesticidas y, en algunos casos, fuentes radiológicas.

Según la EPA, el pegamento no se ha utilizado mucho en otros incendios forestales. Es inocuo para el medio ambiente, ya que se descompone de forma natural al cabo de unos seis meses o si la gente camina sobre él.

Según el Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos de EEUU (U.S. Hazardous Materials Identification System), la ficha de datos de seguridad de la marca Soiltac indica que el estabilizador de suelos no presenta riesgos para la salud humana y no es inflamable.

Calanog calificó de "emotiva" y "solemne" la respuesta de la EPA al incendio.

"La importancia cultural e histórica de Lahaina es enorme", dijo Calanog. "Hacemos esto de una manera que honra y respeta las tradiciones del Estado de Hawaii".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por David Douglas para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de CNBC entra aquí.