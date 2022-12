Ediciones del informe del 6 de enero aparecen en la lista de los productos más vendidos en Amazon

NUEVA YORK - El informe del 6 de enero tardó menos de un día en pasar de la presentación pública a la lista de los más vendidos en Amazon.com.

A última hora del viernes, tres ediciones de la investigación del Congreso sobre el asedio al Capitolio de EEUU en 2021 por partidarios del entonces presidente Donald Trump estaban entre las 30 más vendidas de Amazon. Las ediciones incluyen una con un prólogo del presentador de MSNBC Ari Melber, publicada por Harper Paperbacks; un lanzamiento de Celadon Books con un prólogo del editor de New Yorker David Remnick y un epílogo del representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland y miembro del Comité Selecto de la Cámara; y un volumen del sello Twelve de Hachette Book Group, publicado en coordinación con The New York Times.

El documento de 814 páginas, publicado a última hora del jueves, no está protegido por derechos de autor, puede ser publicado por cualquiera y, por lo demás, está disponible gratuitamente en varios sitios web gubernamentales y de medios de comunicación. Las publicaciones anteriores del Gobierno, desde el informe de la comisión del 11 de septiembre hasta la investigación de Robert Mueller sobre los vínculos de Trump con funcionarios rusos cuando se presentó a la presidencia en 2016, han sido éxitos de ventas. El informe del 11 de septiembre fue incluso finalista en 2004 para el Premio Nacional del Libro.

Al igual que con otros lanzamientos gubernamentales, los editores se han apresurado a sacar sus libros rápidamente para aprovechar el interés del público. Las tres ediciones más vendidas saldrán en las próximas dos semanas, junto con los libros de Random House y Melville House Books.

El informe del 6 de enero culmina una investigación de 18 meses, que incluyó más de 1,000 entrevistas a testigos y más de un millón de páginas de material fuente. El comité, formado por siete demócratas y dos republicanos, culpó de la insurrección a Trump, al constatar una "conspiración en varias partes" orquestada por el presidente y sus aliados más cercanos en un esfuerzo por remontar su derrota ante el demócrata Joe Biden. Trump, republicano, ya ha anunciado su candidatura para 2024.