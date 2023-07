Apuñalan en prisión al médico Larry Nassar mientras cumple condena por abuso sexual a gimnastas

El médico deportivo Larry Nassar, condenado por abusar sexualmente de gimnastas, fue apuñalado varias veces durante un altercado con otra persona encarcelada en una prisión federal de Florida.

Dos personas familiarizadas con el asunto le dijeron a The Associated Press que el ataque ocurrió el domingo en la penitenciaría estadounidense Coleman en Sumterville, en el centro de Florida. La gente dijo que estaba en condición estable el lunes.

Una de las personas dijo que había sido apuñalado en la espalda y en el pecho.

Las personas no estaban autorizadas a discutir públicamente los detalles del ataque o la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Nassar fue sentenciado a décadas de prisión por agredir sexualmente a gimnastas, incluidas medallistas olímpicas.

Nassar cumple décadas de prisión por condenas en tribunales estatales y federales. Admitió haber agredido sexualmente a atletas cuando trabajaba en la Universidad Estatal de Michigan y en USA Gymnastics, que entrena atletas olímpicos. Por separado, Nassar se declaró culpable de poseer pornografía infantil.

Durante las declaraciones sobre el impacto de las víctimas en 2018, varios atletas testificaron que en el transcurso de las más de dos décadas de abuso sexual de Nassar, les habían dicho a los adultos lo que estaba sucediendo, incluidos entrenadores y preparadores físicos de atletismo, pero los hechos no se reportaron.