Muere la madre de Melania Trump, Amalija Knavs, a los 78 años

La madre de Melania Trump, Amalija Knavs, murió, anunció la ex primera dama el martes por la noche. Ella tenía 78 años.

"Con profunda tristeza anuncio el fallecimiento de mi amada madre, Amalija", escribió Trump, de 53 años, en X, describiéndola como "una mujer fuerte que siempre se comportó con gracia, calidez y dignidad".

"Estaba totalmente dedicada a su marido, sus hijas, su nieto y su yerno", añadió Trump. "La extrañaremos sin medida y continuaremos honrando y amando su legado".

No se proporcionó la causa de la muerte y un portavoz de la ex primera dama no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes por la noche.

Newsweek informó la semana pasada que el expresidente Donald Trump compartió con los invitados a una reciente celebración de Año Nuevo que su esposa estuvo ausente de las festividades porque estaba en un hospital de Miami con su madre, a quien describió como "muy enferma".

Knavs, una inmigrante eslovena y extrabajadora de una fábrica textil, y su esposo, Viktor, criaron a Melania Knavs en una ciudad rural eslovena antes de que ella comenzara a modelar y se mudara en 1996 a Nueva York, donde conocería y luego se casaría con Donald Trump.

Posteriormente, sus padres se establecieron en Estados Unidos como residentes permanentes hasta que se convirtieron en ciudadanos en 2018. Su abogado de inmigración le dijo a The New York Times después de la ceremonia de juramento que Melania Trump había sido una patrocinadora.

Prestaron juramento a través de un sistema de inmigración basado en la familia que el expresidente a menudo condenó cuando estaba en el cargo.