Arrestan a 19 personas tras esquema de fraude con cuentas de conductores falsos

Los fiscales federales acusaron el viernes a 19 brasileños residentes de Massachusetts por su presunta participación en un plan nacional que utilizaba identidades robadas para engañar a empresas de servicios de transporte y entrega.

Los acusados de Massachusetts son: Wemerson Dutra Aguiar, 25, anteriormente de Lynn y Woburn; Priscila Barbosa, 35, de Saugus; Edvaldo Rocha Cabral, 41, de Lowell; Guilherme Da Silveira, 28, de Revere; Flavio Candido Da Silva, 35, de Revere; Bruno Proencio Abreu, 28, de Saugus; Jordano Augusto Lima Guimaraes, 34, de Salem; y Alessandro Felix Da Fonseca, 25, de Revere.

Los otros dos arrestados son Clovis Kardekis Placido, 37, de Citrus Heights, Cali .; y Altacyr Dias Guimaraes Neto, 34, de Kissimmee, Fla.

Nueva sospechosos siguen prófugos.

Los fiscales federales en Boston dijeron el viernes que los sospechosos, todos ciudadanos brasileños, crearon cuentas de conductor fraudulentas con múltiples compañías de transporte y reparto utilizando alrededor de 2.000 identidades robadas.

Luego vendieron esas cuentas a conductores que de otra manera no calificarían para trabajos con esos servicios, incluidos aquellos que no pudieron pasar verificaciones de antecedentes o no eran elegibles para trabajar en los EE. UU.

El supuesto plan también implicó el uso de cuentas fraudulentas para explotar los programas de bonificación por referencias de la empresa y el uso de "bots" automatizados y tecnología de suplantación de GPS para aumentar los ingresos obtenidos de las cuentas de conductores fraudulentas.

El plan se ejecutó desde enero de 2019 hasta al menos abril de 2021, y al menos cinco empresas fueron defraudadas.

Se recomienda a cualquier persona que crea que puede ser víctima de este fraude que se comunique con la oficina del fiscal de los EE. UU. o haga clic aquí.