Dueña de panadería dice que perdió miles de dólares por culpa de Tesla: entérate por qué

Un presunto contrato de "catering" para celebrar el Mes de la Herencia Negra se habría convertido a principios de este mes en una dura lección para una panadería en el Área de la Bahía de San Francisco, en California.

Lo que comenzó como un acuerdo de $16,000 terminó costándole miles de dólares a la empresa, ubicada en la ciudad de San José, según la propietaria.

Según afirma la dueña de la panadería The Giving Pies, el día de San Valentín recibió una llamada en la que le requirieron un trabajo de "catering" de miles de minitartas para un evento del Mes de la Historia Afroamericana.

La propietaria, Voahangy Rasetarinera, que inició el negocio en su casa en 2017, dijo que ambas partes acordaron una cotización e intercambiaron una factura de 4,000 pasteles para entregar esta semana.

Debido al tiempo de entrega tan ajustado, Rasetarinera habría pedido al personal laborar horas extra, comprado ingredientes y suministros de embalaje y rechazado al menos otros tres trabajos de catering.

Pero, según dijo, dos días después de aceptar el trabajo de Tesla, la propietaria de la panadería recibió un simple mensaje de texto en el que se cancelaba el pedido.

"Sentí que no importábamos", expresó Rasetarinera. "Me sentí como: 'Está bien, no es gran cosa, es sólo una transacción comercial que no funcionó'. Pero no es así. Tuve que decirle a mi personal que cambiara sus planes", agregó.

Rasetarinera aseguró que ha realizado grandes trabajos similares en el pasado sin problemas para empresas como Google, Apple y Adobe.

La panadería tiene una política de cancelación, pero como Tesla aún no le había pagado, no había forma de recuperar los gastos.

NBC Bay Area contactó a Tesla para preguntarle sobre el asunto. Un portavoz no respondió a las preguntas específicas, pero le dijo a NBC Bay Area que la compañía había estado en contacto con Rasetarinera.