Cheques de $1,400: la apuesta republicana para votar en contra del paquete de ayuda

NUEVA YORK- Con el sistema financiero de la nación al borde del colapso, todos los republicanos menos tres votaron en contra del paquete de estímulo masivo diseñado para proteger a millones de estadounidenses de la ruina financiera.

Fue a principios de 2009, pocas semanas después de que Joe Biden asumiera el cargo de vicepresidente, y la votación marcó el comienzo de una nueva era de estancamiento partidista en el Congreso. Y para los republicanos asediados que venían de unas elecciones desastrosas, fue su primer paso de regreso al poder político.

Los demócratas votaron solos para estabilizar la economía, y dos años después, un Partido Republicano unificado sólo por su firme oposición a la presidencia de Barack Obama se hizo con la mayoría de la Cámara.

Ahora, apenas unas semanas después de la presidencia de Biden, el Partido Republicano está apostando a que la historia se repetirá.

El sábado por la mañana temprano, 210 republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a dos demócratas para votar en contra de un paquete de ayuda para la pandemia de $1.9 billones que enviaría cheques de $1,400 a la mayoría de los estadounidenses y cientos de miles de millones más para ayudar a abrir escuelas, reactivar negocios en dificultades y brindar apoyo financiero a los gobiernos estatales y locales.

Se espera que los republicanos del Senado se opongan a una medida similar en las próximas semanas, argumentando que el proyecto de ley no se centra lo suficiente en la pandemia. Pero con el apoyo demócrata casi unánime, la medida aún podría convertirse en ley.

Es demasiado pronto para predecir las consecuencias políticas de la primera gran pelea legislativa de la era Biden. Pero mientras la nación lucha por recuperarse de la peor crisis financiera y de salud en generaciones, los estrategas de ambos partidos están de acuerdo en que es riesgoso para los republicanos asumir que su manual de 2009 conducirá al mismo éxito en las urnas esta vez.

"Creo que la interpretación errónea de los republicanos aquí es que es lo mismo, o que pueden simplemente oponerse y no hay ramificaciones", dijo John Anzalone, jefe de encuestas de la campaña de Biden. "Es un mundo diferente".

El veterano encuestador republicano Frank Luntz dijo que los republicanos ahora cargan con el peso de articular claramente su oposición, una tarea que se hizo más difícil por la distracción de la guerra de alto perfil del expresidente Donald Trump contra el establecimiento republicano.

Aquí los temas principales del proyecto de ley.

“El que define la legislación gana esta batalla”, dijo Luntz. “Esta podría terminar siendo la votación más importante de 2021”.

Hay razones para creer que la política ha cambiado desde la última vez que los republicanos se unificaron contra un paquete de estímulo generalizado, entre los que destaca la omnipresencia de Trump en el partido.

Al mismo tiempo, la magnitud de la devastación económica y los trastornos provocados por la pandemia de coronavirus eclipsa a la de la crisis financiera de 2008. En su punto máximo, se perdieron aproximadamente 9 millones de empleos en la Gran Recesión, en comparación con los 22 millones de empleos perdidos por el coronavirus.

Un año después de que comenzara la pandemia, casi 10 millones de empleos permanecen perdidos en Estados Unidos, más de 20 millones de niños no van a la escuela, medio millón de estadounidenses han muerto y se teme que aproximadamente 100,000 negocios cierren para siempre.

Las encuestas sugieren que una abrumadora mayoría de votantes, incluido un número significativo de republicanos, apoya el plan de ayuda de estímulo de los demócratas. Y la comunidad empresarial junto con los líderes estatales y locales de ambas partes están pidiendo ayuda a gritos.

En la víspera de la votación de la Cámara, el alcalde de la ciudad de Oklahoma, David Holt, se unió a otros 31 alcaldes republicanos en una carta en la que alentaba a los líderes de ambos partidos a aprobar el paquete.

"La mayor parte del proyecto de ley que se relaciona con las ciudades es muy necesaria", dijo Holt a The Associated Press, citando recortes relacionados con la pandemia en los departamentos de policía y bomberos de su ciudad. "No conozco ningún estado o ciudad azul o roja que no tenga un déficit de ingresos debido a las consecuencias de COVID-19".

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, auguró este domingo que el país regresará al pleno empleo en 2022 si se aprueba el nuevo paquete de estímulo económico que impulsa el presidente Joe Biden por valor de $1.9 billones.

En otro estado de color rojo oscuro, el gobernador de West Virginia, Jim Justice, también rompió con los republicanos de Washington y dijo que el Congreso debería "ir a lo grande o irse a casa" con el nuevo paquete de estímulo.

"Hemos intentado gastar menos y reducir el tamaño de lo que realmente se necesitaba para pasar la cima de la montaña", dijo el gobernador republicano a los periodistas durante una sesión informativa sobre el coronavirus el viernes. "Hay mucha gente en esta nación que está realmente sufriendo".

Sin embargo, ningún republicano en Washington votó a favor del amplio paquete de estímulo de $1.9 billones el sábado temprano.

Los representantes demócratas moderados Jared Golden de Maine y Kurt Schrader de Oregon fueron los únicos dos legisladores que cruzaron las líneas partidistas, uniéndose a 210 republicanos para votar en contra de la legislación que finalmente fue aprobada por 219-212.

"El pantano ha vuelto", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, poco antes de la votación final, denunciando lo que llamó un extraordinario "desperdicio no COVID" y un "rescate de estados azules". "La mayoría de los estados no tienen problemas financieros", dijo McCarthy.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos, tradicionalmente un aliado republicano, se negó a apoyar u oponerse a la posición republicana. Neil Bradley, vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la cámara, dijo que se necesita un paquete de rescate que sea "específico, oportuno y temporal".

Hay mucho que agradar en el plan ", dijo Bradley a AP. "Pero también hay una gran cantidad de elementos que no pasan la prueba de objetivos específicos, oportunos y temporales".

La Cámara, al igual que los republicanos del Congreso, se opone a los esfuerzos demócratas para aumentar el salario mínimo federal a $15 por hora para 2025 desde su piso actual de $7.25. El Senado dictaminó el jueves que la prioridad progresiva no podría incluirse en la versión del Senado del proyecto de ley, aunque el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, está considerando una disposición que penalizaría a las grandes empresas que no pagan a los trabajadores al menos $15 la hora.

Ya sea que la disposición del salario mínimo esté incluida o no, se espera que los republicanos del Senado se opongan al paquete final.