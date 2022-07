Joven hispano muere tras recibir una brutal golpiza fuera de un restaurante mexicano

SAN JOSÉ, California - Familiares de un joven mexicano muerto tras ser brutalmente golpeado fuera de un restaurante en San José pidieron el apoyo de la comunidad para que los ayuden a encontrar al o los responsables del crimen.

Eduardo Pérez, de 20 años, fue identificado por su familia como el hombre que fue golpeado el 17 de julio por al menos 10 personas en el estacionamiento del local Tacos al Carbón ubicado en la cuadra 1700 de Story Road al este de la ciudad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Imágenes de vigilancia mostraron a Pérez saliendo del restaurante minutos antes de que ocurriera la pelea.

Carlos Pérez Jiménez, padre de Eduardo, recordó a su hijo como una buena persona.

"A pesar de su corta edad, él siempre fue una buena persona, le gustaba ayudar, tenía mucha vida por delante", aseguró Pérez Jiménez.

Eduardo, también conocido como "Lalo", tenía muchas metas por cumplir.

"Apenas me había dicho que estaba en proyecto de comprar una casa y le dije 'sí mijo, siéntete orgulloso'", contó Pérez Jiménez.

El padre del joven asegura que tuvo un sueño en el que Eduardo le dijo que no lo lloraran tanto, "que lo dejáramos descansar porque él era una persona muy alegre y dijo que le lleváramos música cuando lo enterremos".

Por su parte, el hermano de Eduardo, Carlos Pérez, recordó que antes de su muerte pasaron momentos felices.

"Fue como si se hubiera despedido de mí, me dijo unas palabras que fueron inusuales, me dijo que me veía feliz", afirmó.

En medio del dolor, Carlos nunca olvidará los momentos que pasó con su hermano.

"Siento un poco de paz en mí que estuvimos felices los dos todo el tiempo, lo apoyé en todo lo que necesitaba. Él sabe que lo amo con todo mi corazón", dijo Carlos.

Telemundo 48 se comunicó con el Consulado de México en San José para obtener información sobre la posible ayuda que le ofrecerán a la familia para repatriar a Eduardo a su país natal y dijeron que hablarán sobre el caso en los próximos días.