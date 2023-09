Qué pasa con el Seguro Social y Medicare si se llega a un cierre del gobierno

Si el gobierno federal cierra el domingo, numerosas agencias financiadas con fondos públicos dejarán de funcionar y sus empleados no cobrarán, pero los cheques del Seguro Social seguirán saliendo.

El Seguro Social se considera un programa obligatorio y no está financiado por los proyectos de ley de asignaciones a corto plazo aprobados por el Congreso y firmados por el presidente.

Eso significa que sus operaciones y financiamiento no se detienen cuando el gobierno cierra.

Esto es importante para una gran parte de los estadounidenses, ya que alrededor de 67 millones de personas reciben actualmente beneficios mensuales del Seguro Social, según la Administración del Seguro Social.

Esos beneficios se destinan principalmente a los jubilados, pero también a las personas con discapacidad y a los dependientes de los beneficiarios fallecidos.

Los beneficios de Medicare y Asuntos de Veteranos también continúan distribuyéndose durante el cierre.

El gobierno federal cerrará a las 12:01 a.m. ET del domingo si el Congreso no aprueba un proyecto de ley para proporcionar más fondos.

Estos empleados tendrían que seguir trabajando pero sin sueldo y está en riesgo programas alimenticios que benefician a más de 7 millones de personas.

El Partido Republicano tiene una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, y un grupo de conservadores de línea dura se resiste al resto de los republicanos y exige profundos recortes al gasto público.

El presidente Joe Biden y los demócratas que controlan el Senado se oponen a esos recortes.

Algunos, incluidos miembros del ejército, trabajarían sin cobrar y recibirían salarios atrasados más adelante, una vez que se apruebe y promulgue un nuevo proyecto de ley de financiación. Otros empleados federales serían suspendidos y no se presentarían a trabajar.

Y un cierre paralizaría muchos otros programas y servicios federales.

Se produce un cierre del gobierno cuando el Congreso no aprueba un presupuesto antes del inicio del nuevo año fiscal. Esto es lo que necesitas saber.

La administración Biden dijo el lunes que el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, o WIC, dejará de funcionar uno o dos días después del cierre, aunque el secretario de Agricultura, Tom Vilsack, dijo que algunos estados podrían mantener sus programas en funcionamiento. un poco más que eso.

WIC es un programa destinado a ayudar a mujeres embarazadas y en posparto de bajos ingresos, así como a niños menores de 5 años, a acceder a alimentos más saludables.

Según el Departamento de Agricultura, más de seis millones de personas recibieron beneficios de WIC cada mes en 2022, incluido aproximadamente el 39% de todos los bebés estadounidenses.

Un cierre prolongado también podría dañar la economía. El cierre más largo duró 35 días, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, y la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que le costó a la economía estadounidense al menos $11,000 millones directamente, con costos indirectos que fueron más difíciles de cuantificar.