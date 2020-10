11 casos positivos de coronavirus en el departamento de bomberos en Attleboro

Nueve bomberos y dos despachadores dieron positivo por coronavirus en Attleboro, Massachusetts, según el alcalde, después de que el estado considerara que la ciudad tenía un alto riesgo de transmisión.

Uno de los bomberos está "muy enfermo" y ahora se encuentra en estado grave en el Hospital de Rhode Island.

Attleboro se encuentra entre las 23 comunidades consideradas de alto riesgo para transmitir COVID-19 en los datos más recientes del estado sobre la pandemia, lo que coloca a la ciudad en la zona roja en el mapa de evaluación de riesgos a nivel comunitario.

"No podemos y no debemos ni debemos culpar de esto a los bomberos que recientemente dieron positivo", dijo el alcalde Paul Heroux, refiriéndose a la designación de alto riesgo. "No son ni más ni menos parte del número total de personas que contribuyeron a nuestra tasa general".

Los datos estatales muestran que han habido 60 casos nuevos y 73 pruebas positivas en Attleboro durante las últimas dos semanas. La tasa de casos positivos ha llegado a 9.3 personas por cada 100,000 en una ciudad con una población de aproximadamente 45,000.

Los funcionarios de salud comenzaron "pruebas agresivas" después de enterarse de un bombero que dio positivo. El brote se aisló en gran medida en un turno, según los funcionarios, y la mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves. No está claro cómo el virus penetró por primera vez en el departamento.

"Estamos trabajando con el departamento de salud de la ciudad, realizando un rastreo de contactos y continuando tomando todas las precauciones necesarias para mantener seguros a nuestros miembros y al público", dijo el jefe de bomberos de Attleboro, Scott Lachance, y agregó que el departamento permanece "en pleno funcionamiento".

Los funcionarios aseguraron que el departamento aún puede cubrir adecuadamente los turnos y responder a las emergencias. Se anima a los residentes a llamar al 911 cuando sea necesario.

Todo el departamento y todo el equipo ha sido desinfectado profesionalmente, dijeron las autoridades. Se están instalando nuevos sistemas de filtración de aire en las cuatro casas de bomberos de la ciudad, según el alcalde, y en todos los demás departamentos de la ciudad donde normalmente hay dos o más personas trabajando.

El alcalde instó a los residentes a tomar las precauciones adecuadas contra el coronavirus en una carta a la comunidad, incluido el uso de máscaras, el distanciamiento social y evitar las multitudes.