A corte sospechosos arrestados tras enfrentamiento armado en autopista de Mass.

Los 11 hombres que fueron arrestados el sábado después de un enfrentamiento armado de una hora que cerró parcialmente la Interestatal 95 en Wakefield, Massachusetts, hará sus primeras apariciones en la corte el martes.

La policía dijo que los sospechosos arrestados el sábado, quienes afirmaron ser parte de un grupo llamado Rise of the Moors son de Rhode Island, Nueva York y Michigan.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La Policía del Estado de Massachusetts ha identificado a ocho de los 11 hombres. Dos de los hombres se negaron a identificarse. Uno de los sospechosos tiene 17 años. Su identidad no se dio a conocer públicamente.

Jamhal Tavon Sanders Latimer, 29, de Providence, Rhode Island, también conocido como Jamhal Talib Abdullah Bey

Robert Rodriguez, 21, del Bronx, Nueva York

Wilfredo Hernandez, 23, del Bronx, Nueva York, también conocido como Will Musa

Alban El Curraugh, 27, del Bronx, Nueva York

Aaron Lamont Johnson, 29, de Detroit, Michigan, también conocido como Tarrif Sharif Bey

Quinn Cumberlander, 40, de Pawtucket, Rhode Island

Lamar Dow, 34, del Bronx, Nueva York

Conrad Pierre, 29, de Baldwin, Nueva York

La estructura que quedaba en pie fue derrumbada de manera controlada por un equipo de especialistas

El joven de 17 años fue puesto en libertad bajo la custodia de sus padres, y todos los adultos fueron detenidos con una fianza de $ 100,000 en la Casa Correccional Billerica. Tres de las personas detenidas fueron llevadas a hospitales para ser evaluadas, dijo la policía estatal. Desde entonces, dos de ellos han sido puestos en libertad.

Todos los sospechosos están acusados ​​de conspiración para cometer un delito, posesión ilegal de armas y municiones, posesión de un cargador de alta capacidad, uso de chalecos antibalas en un delito y almacenamiento inadecuado de armas de fuego en un vehículo. Hernández, Johnson, Dow y el adolescente anónimo también están acusados ​​de dar un nombre falso a la policía. Deben presentarse en el Tribunal de Distrito de Malden el martes. No se pudo determinar de inmediato si tienen abogados.

Los oficiales recuperaron tres rifles AR-15, dos pistolas, un rifle de cerrojo, una escopeta y un rifle de cañón corto. El grupo se refiere a sí mismo como una milicia y dijo que se adhiere a la "ideología soberana morisca", dijo la policía.

El enfrentamiento comenzó la madrugada del sábado cuando un agente de la Policía Estatal de Massachusetts se detuvo para ofrecer asistencia a los vehículos que encontró al costado de la carretera en la ciudad de Wakefield. La policía dijo más tarde que estaban repostando combustible. El policía pidió refuerzos y la mayor parte del grupo se internó en los bosques cercanos hasta que se rindieron a un equipo táctico de la policía poco después de las 10 a.m.

El enfrentamiento cerró la Interestatal 95 en el área durante el ajetreado fin de semana festivo y se les dijo a algunos residentes del área que se refugiaran en el lugar. El grupo le dijo a la policía que viajaban de Rhode Island a Maine para realizar un "entrenamiento".

Ninguno de los hombres, que vestían uniformes militares y chalecos antibalas y estaban armados con armas largas y pistolas, tenía una licencia para portar armas de fuego en Massachusetts.

Durante el enfrentamiento, un miembro del grupo transmitió el video en una cuenta de redes sociales del grupo " Rise of the Moors " que no eran antigubernamentales ni antipolicías. El sitio web del grupo dice que son "estadounidenses moros dedicados a educar a nuevos moros e influir en nuestros ancianos".

El grupo no ha respondido a las peticiones de comentarios.