Abogados de hombre paralizado mientras estaba bajo custodia policial de New Haven anuncian demanda

Los abogados de un hombre que quedó paralizado en junio cuando una camioneta de la policía de New Haven sin cinturones de seguridad se detuvo repentinamente realizarán una conferencia de prensa el martes para discutir una demanda contra el Departamento de Policía de New Haven.

Richard “Randy” Cox, de 36 años, estaba siendo conducido en una camioneta a una estación de policía en New Haven el 19 de junio para ser procesado por un cargo de armas cuando el conductor frenó con fuerza para evitar una colisión y Cox se estrelló de cabeza contra la pared de la camioneta. dijo la policía.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A principios de este mes, la familia de Cox dijo que había progresado pero que fue readmitido en el hospital y sus abogados dijeron que retrasaron la presentación de una demanda federal de derechos civiles por eso, pero que aún planeaban hacerlo a menos que hubiera un acuerdo.

Dijeron que la demanda nombraría a los oficiales involucrados en el transporte y a la ciudad de New Haven como acusados.

“Hace los reclamos contra los oficiales individuales por negligencia en la operación del vehículo motorizado. Hace reclamos contra los oficiales por violar los derechos civiles de Randy Cox en la forma en que lo trataron y lo maltrataron”, dijo el abogado R.J. Webber dijo anteriormente.

Los partidarios de Cox han dicho que la policía se burló de sus gritos de ayuda después de que resultó herido y lo acusó de estar borracho y fingir sus heridas. El video policial muestra que los oficiales lo arrastraron por los pies fuera de la camioneta y lo colocaron en una celda de detención en el departamento de policía antes de que los paramédicos finalmente lo llevaran a un hospital.

Cinco oficiales fueron puestos en licencia administrativa luego del incidente.

El jefe de policía dijo el 15 de septiembre que los oficiales permanecen de licencia y que la acción en su contra no puede avanzar hasta que el fiscal del estado tome una decisión sobre los cargos.

“Tenemos que suspender nuestra investigación de asuntos internos mientras la oficina del fiscal del estado está pasando por su proceso porque no queremos tropezarnos unos con otros, no queremos complicar los procesos de los demás”, dijo el alcalde de New Haven, Justin. Elicker dijo a principios de este mes.

La ciudad anunció previamente una serie de reformas policiales derivadas del caso, incluida la eliminación del uso de camionetas policiales para la mayoría de los transportes de prisioneros y, en su lugar, el uso de vehículos policiales marcados.

También requieren que los oficiales llamen inmediatamente a una ambulancia para que responda a su ubicación si el prisionero solicita o parece necesitar ayuda médica.

El abogado Ben Crump dijo que el alcalde y el jefe de policía de New Haven se reunieron con Cox.

Se llevará a cabo una conferencia de prensa al mediodía en el Ayuntamiento de New Haven.