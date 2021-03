Advierten a residentes de Connecticut sobre estafas relacionadas a la vacuna del COVID-19

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, y el fiscal general William Tong, advierten a los residentes sobre estafas que pueden estar relacionadas con las vacunas contra el COVID-19.

Los funcionarios estatales dijeron que la Oficina del Fiscal General y el Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut se enteraron recientemente de una nueva estafa en la que los estafadores se hacen pasar por fabricantes de vacunas COVID-19 Moderna y Pfizer y envían a los consumidores lo que ellos llaman una encuesta COVID-19. Los estafadores afirman que la encuesta ofrece recompensas por opiniones sobre la vacuna.

Para obtener la recompensa, los funcionarios dijeron que los residentes deben proporcionar información de tarjeta de crédito por lo que los estafadores dicen que es para fines de envío.

Se advierte a los residentes que se trata de una estafa diseñada para estafar a la gente por dinero.

En un esquema separado, los funcionarios estatales dijeron que los estafadores enviaron una carta haciéndose pasar por la oficina del gobernador que dice que las vacunas son peligrosas. Luego dirige a los residentes a un sitio web que intenta capitalizar los temores de las personas y los intentos de estafar la información y el dinero de las personas, agregaron.

Las autoridades dijeron que los consumidores no deben visitar ningún enlace que pueda estar configurado para robar su información.

Lamont les recuerda a los residentes que la vacuna no es peligrosa. “La verdad es que la vacuna es segura. Los funcionarios de salud pública en los que confío nos lo han comunicado a todos, y si no estuviera seguro de la seguridad de la vacuna, no la habría tomado yo mismo ", dijo en parte.

Según los funcionarios, también ha habido denuncias de estafadores que se hacen pasar por vacunadores y piden información sensible, como números de seguro social e información bancaria. Se recuerda a los residentes que nunca se les pedirá esta información para recibir la vacuna.

Los funcionarios estatales ofrecen algunos consejos para ayudar a los residentes a protegerse contra las estafas relacionadas con virus:

Asegúrese de no pagar nada para inscribirse en la vacuna COVID-19. Además, no confíe en ninguna oferta promocional que pueda estar relacionada con la vacuna.

No se involucre con ningún anuncio de ventas que pueda estar relacionado con la vacuna.

La vacuna no se puede comprar en ningún lugar y solo está disponible en lugares aprobados por el gobierno federal y estatal sin costo alguno.

Esté atento a los correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados sobre la vacuna, especialmente con ofertas de recompensas o pagos.

Si recibe una comunicación de su proveedor de atención médica o de un proveedor de vacunas autorizado, solo llegará después de que se inscriba para la vacuna.

No comparta ninguna información personal, financiera o de salud con personas desconocidas.

Nadie de un sitio de distribución de vacunas, proveedor de atención médica, farmacia o pagador de atención médica como una compañía de seguros privada solicitará información confidencial en relación con la vacuna.

Vacunarse es una de las cosas más importantes que puede hacer para protegerse y proteger a su familia del COVID-19, pero también es una puerta abierta para que los estafadores se aprovechen de la confusión y la ansiedad generalizadas", agregó Tong.

Si se entera de una estafa relacionada con las vacunas o cree que es víctima de una estafa, se le insta a que presente una queja ante las autoridades estatales y locales.

También puede comunicarse con la Oficina del Fiscal General al (860) 808-5318 o enviar un correo electrónico aquí.