Aguaceros dispersos durante el miércoles

Este día nos trae un poco de lluvia. No tendremos un día totalmente lluvioso, sino que será actividad dispersa. Tendremos dos rondas principales de precipitaciones, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y alrededor de las 3:00 p.m., con poca acumulación total. Pese a estas condiciones, las temperaturas alcanzarán hoy hasta los 60°F.

Entretanto, esta misma noche y mañana en la mañana tendremos el periodo de temperaturas más frías de esta semana, con valores entre 27-33°F, pues el cielo se despejará rápidamente para entonces. Al menos, jueves y viernes lucen soleados, con una recuperación en temperaturas hasta en los medios 50°F en las tardes.

Siga atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales y con nuestro meteorólogo Abimael Castro (@AbimaelTiempo).

¡Feliz mitad de semana!

Sigue los detalles en nuestro radar interactivo

Sigue aquí las alertas meteorológicas con el equipo de Primera Alerta de TELEMUNDO NUEVA INGLATERRA.