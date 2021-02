Alcalde Walsh culmina declaración de emergencia de nieve al mediodía

El alcalde de Boston, Marty Walsh, anunció el martes por la mañana que levantará la prohibición de estacionamiento y emergencia por nieve de la ciudad al mediodía.

Eso significa que los residentes estacionados en lotes con descuento y garajes tienen hasta las 2 p.m. para mover sus vehículos antes de que se reanuden las tarifas regulares.

Los residentes cuyos vehículos hayan sido remolcados debido a la tormenta pueden buscarlos en la base de datos en línea de la ciudad o llamando al Departamento de Transporte de Boston al (617) 635-3900 o al Departamento de Policía de Boston al (617) 343-4629 para averiguar qué remolque se utilizó la empresa si no fue remolcada por el departamento de transporte.

La ciudad tenía más de 800 piezas de equipo de control de nieve y hielo limpiando y tratando las calles de Boston durante toda la noche, dijo Walsh. Los equipos de obras públicas continuarán trabajando durante todo el día para abordar áreas en toda la ciudad.

"Esta fue una de esas tormentas muy difíciles de predecir que podría haber ido en cualquier dirección según la línea de lluvia / nieve, y tuvimos que prepararnos para lo peor en términos de posibles nevadas", dijo el alcalde en un comunicado.

El Ayuntamiento de Boston y las oficinas de la ciudad en 1010 Massachusetts Avenue reabrirán el martes al público, dijo Walsh. Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston están asistiendo a clases en línea durante un día parcial como resultado de la nieve.

Las ubicaciones de la biblioteca pública de Boston estarán abiertas el martes para los servicios de BPL To Go. Todos los centros comunitarios de Boston Centers for Youth & Families estarán cerrados, pero la programación remota continuará.

La recolección de basura y reciclaje continuará en un horario regular. El barrido de calles se cancela hasta nuevo aviso.

Los centros de prueba de COVID-19 patrocinados por la ciudad y la nueva clínica de vacunación masiva en el Reggie Lewis Track and Athletic Center en Roxbury Community College estarán abiertos el martes para las personas con citas.