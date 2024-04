Hermes Croatto listo para abrazarse con la diáspora boricua en Boston

El cantautor Hermes Croatto tendrá un encuentro especial con los puertorriqueños residentes de las ciudades de Boston, Hartford y Nueva York, con varias presentaciones que forman parte de la gira BoriCorridor, en el este de los Estados Unidos.

El cantante dijo a Telemundo Nueva Inglaterra que se encuentra muy entusiasmado con esta gran cita, que ocurrirá los días 2 (Boston), 3 (Hartford) y 4 (Nueva York) de mayo, y para la que ha preparado un repertorio lleno de folclor y trova, reuniendo sus temas, junto a los que popularizó su padre, Tony Croatto.

“Es la primera vez que me presento en Boston. He estado por allá, visitando la ciudad para otros asuntos, pero nunca artísticamente hablando. Así que estoy muy contento con esta visita. Y como nunca he estado con la comunidad boricua en Boston, estoy muy intrigado por conocerlos, conectar con ellos y que me hablen de sus historias”, compartió.

Croatto detalló que está listo para cantar por espacio de dos horas, junto a una banda de tres músicos adicionales, y conversar con el público que asista al Club Passim, para ver su show.

“Esos son los conceptos que me gustan, las presentaciones en las que me siento como si estuviera en la sala de una casa, como si estuviésemos conversando, porque yo quiero que a través de este concierto conozcan más de quién soy y de dónde vengo. Por eso voy a tener canciones mías y las que mi papá popularizó en algún momento. Quiero ponerlas en contexto histórico, en el sentido de que en nuestro folclor puertorriqueño y en nuestras canciones a veces cantamos sobre cosas que desconocemos y quiero hablar de eso, de lo que Puerto Rico vivía en esa época en la que la canción salió”, expuso.

El cantautor expresó que una de las cosas que más le entusiasma de este recorrido compartiendo con la diáspora es que sabe que logrará una gran conexión, por venir de una familia de inmigrantes.

“Y eso es parte de lo que vamos a compartir. De dónde salió mi papá y cómo llegó a Puerto Rico. Gracias a eso soy puertorriqueño, y lo que deseo es que, a través de nuestras conversaciones y la música, espero traerme un pedazo de Puerto Rico de parte de ellos y dejarles otro a ellos de mi parte”, dijo. “Eso es lo más lindo del puertorriqueño. Vengo de una familia de inmigrantes, mi papá nació en Italia, luego se fue a Uruguay, estuvo en Suramérica y luego siguió dando tumbos hasta que llega a Puerto Rico y el país lo adopta. Y en cierto modo los boricuas que están allá me recuerdan eso; ese viaje y ese sentimiento de que no importa si nací acá en Boston, o en Connecticut, o en Nueva York, me siento puertorriqueño por que vengo de allá”.

Croatto prometió que no solo será una velada patriótica y nostálgica, sino que también será una oportunidad para honrar a grandes compositores de la música isleña.

“Hablo mucho cuando me presento y me gusta explicar el porqué de las cosas. No quiero solo llegar y cantar, sino explicar un poco de cada canción, y de quién la escribió, Por ejemplo, Canción de la Serranía, esa canción no la escribió mi papá. Él le adornos y sazón, porque venía con el bagaje latinoamericano y la popularizó, pero la canción es de Roberto Cole. Y vamos a hacerle justicia a los autores puertorriqueños que hicieron estas canciones y de paso que la gente aprenda un poco sobre historia y canciones que vamos a interpretar”, adelantó.

Previo a su espectáculo en Boston, Croatto sacó un espacio de su agenda para compartir con los jóvenes de Hyde Square Task Force, una organización sin fines de lucro que se dedica a promover la creatividad y las voces de los jóvenes, conectándolos con la cultura y el patrimonio afrolatino para que puedan crear un Barrio Latino diverso y construir un Boston justo y equitativo.

El show de Boston, pautado para el Club Passim en el 47 de Palmer Street, en Cambridge, inicia a las 8:00 de la noche y para más información puedes acceder aquí.

