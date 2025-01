La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, da a luz a una niña

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dio a luz a su tercer hijo, una niña llamada Mira, según anunció un portavoz de la ciudad el martes por la mañana.

Wu dio a luz alrededor de las 2 p. m. del lunes y Mira llegó con 8 libras, 4 onzas y 20 pulgadas, según el portavoz. Se dice que Wu y su recién nacida tienen buena salud.

"La alcaldesa Wu desea expresar su más profundo agradecimiento a las enfermeras, médicos y personal de atención médica que hicieron esto posible para su familia y que trabajan todos los días para apoyar a tantas familias en toda la ciudad", decía el comunicado de la ciudad.

Tenía previsto inaugurar una ceremonia de inauguración en Jamaica Plain al mediodía del lunes, pero su oficina anunció poco antes de que se llevara a cabo que ya no asistiría.

Wu es la primera mujer elegida alcaldesa de Boston y es la primera alcaldesa de la ciudad que da a luz a un niño en el cargo. No planea tomarse una licencia parental, aunque como concejala de la ciudad lideró la exitosa iniciativa para que los trabajadores de la ciudad obtengan seis semanas de licencia parental remunerada.

"En el pasado, dada la naturaleza única de mi trabajo, no me he tomado vacaciones", dijo Wu a los periodistas este verano. "Pero sigo estando presente en la comunidad y, a menudo, llevo a mi pequeño conmigo en el viaje, como hemos experimentado a menudo con mis dos hijos".

Wu también ha dicho que no cambiaría sus planes de presentarse a la reelección, señalando que realizó campañas electorales después de que nacieron sus dos hijos, "y ambos resultaron geniales", y agregó: "Es un acto de malabarismo, pero nuevamente, uno que muchas familias en toda la ciudad reconocerán y sabrán".