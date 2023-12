Algunos migrantes en Mass. podrán tener acceso a SNAP

Algunos inmigrantes en el estado de Massachusetts podrán tener acceso a los beneficios de SNAP luego de que legisladores aprobaran millones de dólares en fondos bajo el presupuesto suplementario.

Según la legislación, esto beneficiaría a algunos migrantes que no son ciudadanos pero que están en un proceso migratorio o que ya mantienen un estatus legal, entre ellos migrantes recién llegados y quienes ya han estado aquí por mucho tiempo.

"Es para inmigrantes que tienen un estatus migratorio hasta hoy, pueden ser de DACA pueden ser tepesianos puede ser que están en un proceso legal que pueden mostrar que están en un proceso legal", Gladys Vega, de La Colaborativa de Chelsea.

Estas serían algunas de las personas elegibles bajo la expansión de los beneficios del programa de asistencia nutricional suplementaria más conocido como SNAP.

Vega dice que "el criterio y los datos que necesitan es un poco diferentes porque tienen que mostrar que hay un procedimiento de inmigración legal que ellos están eso es lo único diferente".

En total son $ 6 millones de dólares los que estaban siendo asignados para cubrir esta expansión, bajo el presupuesto suplementario aprobado recientemente

"Inmigración se tarda el trabajo me dice TPS no esta válido, mientras tanto yo no tengo nada de ingreso con que yo voy a comer con que yo voy a buscar mi médicamente en cambio este program te permite solicitar", agregó Vega.

Ella explica que se trata de la restauración de una ley que funcionó hasta el 2002, y que la organización juntos a la coalición “Alimentado a Nuestros Vecinos” impulsó a inicios de este año.

Mass law report y la colaborativa hemos cambiado esta ley para todos los inmigrantes en Massachusetts que tienen un estatus legal, dijo vega, esto tras verse en una situación precaria para abarcar con la necesidad de alimentos de la comunidad, especialmente con la llegada de más inmigrantes al estado.

Según el estado, el programa estará vigente hasta que se agoten los fondos y se estarán emitiendo pagos retroactivos hasta la fecha de la firma esta ley que se dio a inicios de este mes.

"No es tan solo para los nuevo inmigrantes pero a los migrantes que han estado trabajando aquí que se han quedado sin trabajo y ahora tienen la gran oportunidad a lo que ellos se fortalecen y se levantan", dijo Vega.

El estado dice que para la primavera de 2024, se anticipa tener todos los cambios necesarios implementados para que entre en vigor el programa.

Para más información, así como la lista de organizaciones que asisten con la aplicación de SNAP puede ingresar a este enlace.