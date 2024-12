Altercado termina en apuñalamiento mortal en Woonsocket, Rhode Island

Un hombre murió después de que, según se informa, lo apuñalaran durante una pelea el sábado por la noche en Woonsocket, Rhode Island.

El jefe de policía de Woonsocket, Thomas Oates, le dijo a WJAR, que varias personas estuvieron involucradas en un altercado en la calle afuera de 380 Social Street.

La policía fue llamada a las 6:11 p. m. por un supuesto apuñalamiento.

La víctima masculina fue apuñalada varias veces y fue trasladada al Landmark Medical Center, donde fue declarada muerta, informa WJAR. Su nombre no ha sido revelado en este momento.

La policía no ha dicho qué provocó el disturbio y no hubo información sobre ningún arresto. No hubo más detalles disponibles de inmediato.