Aprueban licencia deportiva del Casino Encore en Everett

La tercera vez fue la vencida para la Comisión de Juegos de Massachusetts, ya que sus reguladores votaron el jueves para otorgar la primera licencia de apuestas deportivas del estado a Encore Boston Harbor después de diferir votaciones similares para otros puntos de venta a principios de semana.

El voto unánime de la comisión colocó al casino Everett propiedad de Wynn Resorts un paso más cerca de aceptar apuestas en persona en la mayoría de los deportes profesionales y universitarios, aunque todavía no puede aceptar apuestas. La comisión apunta a "finales de enero" para el inicio de las apuestas en persona en Encore, así como en los otros dos centros de juego que ya regula, Plainridge Park Casino y MGM Springfield. Las apuestas móviles podrían continuar a "principios de marzo", a menos que la comisión tenga complicaciones.

"Creo que esto es excelente para el estado libre asociado. Sé que hicimos la votación diciendo eso, pero creo que es excelente para el estado libre asociado", dijo el comisionado Jordan Maynard, refiriéndose a la determinación y el voto de la comisión de otorgar a Encore un la licencia de apuestas deportivas "beneficiaría a la comunidad".

Encore fue el único de los tres solicitantes de la denominada Categoría 1 que obtuvo la aprobación de la licencia el mismo día en que la comisión consideró por primera vez su solicitud. El martes, la comisión aplazó su voto sobre la solicitud de Plainridge Park Casino en Plainville y el miércoles pospuso la votación sobre la solicitud de MGM Springfield.

Si bien la solicitud de Encore no provocó tantas preocupaciones administrativas o políticas en los comisionados como las otras solicitudes, la audiencia del casino de Everett el jueves no estuvo exenta de contratiempos. Por un lado, la Comisión de Juegos se dio cuenta a mitad de la reunión del jueves de que Encore no había presentado una sección específica de su solicitud y que los reguladores tenían que votar para aceptar la presentación tardía.

Los comisionados también expresaron su preocupación por el plan de Encore de colocar quioscos de apuestas deportivas en un área de su estacionamiento para apuestas "rápidas". El casino dijo que presentaría una petición para expandir su piso de juego oficial para incluir la casa de apuestas deportivas en el estacionamiento y otras áreas de juego nuevas. Debido a que esa solicitud tendría que aprobarse por sí sola antes de que Encore pudiera aceptar apuestas en su estacionamiento, los comisionados decidieron que podrían abordar sus preguntas sobre seguridad en una reunión posterior.

"No estoy 100 % convencida de una manera u otra sobre si el piso de juego debe expandirse para incluir eso", dijo la comisionada Eileen O'Brien. "No creo que sea necesario retrasar esto hoy. Solo quiero señalar que mi aprobación sobre la suficiencia de esta aplicación no tiene absolutamente nada que ver con lo que voy a decir o votar cuando vuelva a estar frente a nosotros procesalmente para una solicitud para expandir y crear ese espacio".