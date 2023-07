Arrestan a dos hombres en relación con tiroteo en New London

La policía ha realizado un par de arrestos en relación con un tiroteo ocurrido en New London, Connecticut, se dijo.

El violento incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana del domingo en el área de las calles Golden y Union.

La policía de New London dijo que la persona que recibió el disparo sufrió una herida de bala que no amenazaba su vida y fue a buscar tratamiento al Lawrence and Memorial Hospital antes de que la policía llegara a la escena.

Los oficiales intentaron detener una camioneta Chevy que estaba en el área, pero escapó y la policía la alcanzó más tarde en las cercanías de Wildrose Avenue en Waterford después de que la camioneta sufriera algún tipo de falla mecánica.

El conductor, identificado como Christopher Soto Marrero de Norwich, de 28 años, permaneció dentro de la camioneta cuando se detuvo y posteriormente fue arrestado por varios cargos relacionados con el tráfico, así como por interferir con un oficial.

El pasajero del asiento delantero, Carlos Figueroa, de 28 años, de New Britain, salió corriendo, pero finalmente fue detenido y arrestado.

Figueroa enfrenta dos cargos diferentes relacionados con armas y un cargo de interferir con la policía.

La policía de New London señaló que este tiroteo no ocurrió en el Sailfest de este fin de semana.

Cualquier persona que tenga información sobre este tiroteo debe comunicarse con los detectives de la policía de New London al 860-447-1481 o enviando un mensaje de texto anónimo al 847411. Se les pide a las personas que envíen un mensaje de texto con NLPDTip en su mensaje anónimo.