Arrestan a la pareja de mujer hallada muerta a tiros en estacionamiento en Waltham

Días después de que una mujer fuera encontrada muerta a tiros en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en Waltham, Massachusetts, su novia fue arrestada bajo sospecha de haberla agredido, dijeron las autoridades.

Aún no se han anunciado arrestos directamente relacionados con el tiroteo contra la mujer, identificada el lunes como Zharia Wilcox-Ellis, de 24 años, el viernes por la noche, pero la policía de Waltham y la Oficina del Fiscal del Distrito de Middlesex dijeron el lunes que la investigación seguía activa.

La pareja de Wilcox-Ellis, Melanie Williams, debía comparecer ante el tribunal el lunes por la tarde para enfrentar el cargo por el que fue arrestada, asalto y agresión a un hogar o miembro de la familia, dijeron las autoridades. Williams, de 30 años, vive en el edificio de apartamentos Wright Apartments en la Segunda Avenida, cerca de donde encontraron a Wilcox-Ellis baleado.

Williams fue vista en un video golpeando a Wilcox-Ellis afuera del edificio durante una pelea poco antes del tiroteo, dijeron las autoridades.

No quedó claro de inmediato si Williams tenía un abogado que pudiera hablar sobre el cargo.

Hubo una fuerte presencia policial hasta bien entrada la mañana del sábado frente a los apartamentos Wright.

Las personas que viven en el área dijeron que era el último lugar donde esperarían ver violencia.

"Este incidente es una locura", dijo Deedee Vestal, cuyo novio vive en el vecindario. "¿En qué estado de ánimo está esa persona para hacerle esto a alguien? ¿Quitarle la vida a alguien de esa manera? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Como... es sólo que... no puedo. No puedo entenderlo. Simplemente, no puedo. Creo que es horrible".

Vestal dice que los investigadores preguntaban a los residentes que entraban y salían del edificio si sabían algo o vieron algo. Ella dice que hay muchas historias circulando, pero sobre todo muchas preguntas sin respuesta.

"Hay familias viviendo en este edificio, ¿sabes a qué me refiero? Así que todos están un poco asustados", dijo.

Los investigadores pidieron que cualquier persona que viera algo inusual cerca del edificio de apartamentos el viernes por la noche llamara a la policía al 781-314-3550.