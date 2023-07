Arrestan sospechoso en conexión con disparo a detective de New Bedford

A casi una semana de que un detective de la policía en New Bedford, Massachusetts, recibiera un disparo en el South End de la ciudad mientras trabajaba encubierto, las autoridades anunciaron un arresto.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bristol dice que Cheybane Vasconcelos Furtado, de 20 años, fue detenido el domingo por la tarde en una casa en Worcester Street en New Bedford por la policía local, detectives de la policía estatal, miembros de la sección de aprehensión de fugitivos violentos y agentes de la ATF en relación con el tiroteo del lunes pasado por la noche.

Vasconcelos Furtado enfrenta actualmente una serie de cargos, que incluyen dos cargos de asalto a mano armada con la intención de asesinar, dos cargos de asalto y agresión con disparo de arma de fuego, dos cargos de destrucción deliberada de propiedad por más de $1,200 y un cargo de asalto y agresión con un arma peligrosa: lesiones corporales graves y portar un arma de fuego ilegal y portar un arma de fuego ilegal cargada, según el fiscal.

“Estoy complacido con este arresto y el progreso que se logró hoy. Esto llega después de una semana muy larga para todos los investigadores que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a este caso. Aunque hoy es una victoria bien ganada, hay más trabajo por hacer a medida que continúa esta investigación y continuamos dando seguimiento a las pistas”, dijo el jefe de policía de New Bedford, Paul Oliveira, en un comunicado.

"No descansaremos hasta que cada persona relacionada con este tiroteo haya tomado asiento en nuestra sala de reserva", agregó el jefe de policía. "Hasta ese momento, sigo estando agradecido por el esfuerzo de colaboración y animo a todos a tener en mente al detective Gilbert mientras continúa sanando".

Los funcionarios no dijeron qué los llevó a arrestar a Vasconcelos Furtado, pero la investigación sobre el tiroteo del lunes por la noche sigue extremadamente activa y en curso. No hubo más información disponible de inmediato, aunque es probable que se revelen nuevos detalles el lunes por la mañana cuando Vasconcelos Furtado sea procesado en el Tribunal de Distrito de New Bedford. No estaba claro si había obtenido un abogado que pudiera hablar sobre los cargos que enfrenta.

El fiscal Thomas Quinn dijo que estaba muy complacido de que se hubiera realizado un arresto "en otro acto de violencia sin sentido que podría haberle costado la vida al detective".

El detective, que se ha estado recuperando en el hospital y se espera que se recupere por completo, recibió un disparo cerca de la intersección de Rivet Street y Orchard Street alrededor de las 8:45 p.m. el lunes mientras estaba en un vehículo sin identificación, según el Departamento de Policía de New Bedford.

El oficial, identificado como el detective Lavar Gilbert, ha sido descrito como un miembro veterano de la fuerza que forma parte de la Oficina de Inteligencia contra el Crimen Organizado.

El jefe de policía de New Bedford, Paul Oliveira, dijo que Gilbert estaba en su vehículo cuando de repente se escucharon disparos, rompiendo su ventana y golpeándolo en la cara. Gilbert pudo manejar solo hasta el hospital.

Otro hombre apareció en la sala de emergencias poco después, dijo el jefe Oliveira, quien recibió un disparo en el pie. La policía todavía está investigando las circunstancias en torno a eso, y también se espera que ese hombre se recupere.

El jefe de policía de New Bedford dijo que ningún oficial disparó sus armas y también dijo que no había razón para creer que el detective Gilbert fuera un objetivo específico. “Que le digan que le dispararon a uno de los suyos es una llamada telefónica que ningún jefe de policía quiere recibir, sin embargo, estoy muy agradecido de que se espere que nuestro detective se recupere”, dijo el jefe Oliveira en un comunicado. Estamos muy agradecidos por la gran cantidad de apoyo de los miembros de la comunidad, así como de las muchas agencias de aplicación de la ley que se han comunicado. Por favor, mantenga a nuestro detective y su familia en sus pensamientos mientras continúa sanando”.