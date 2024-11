Hombre con decenas de antecedentes arrestado por posesión de armas en New Bedford

Un hombre de New Bedford, Massachusetts, con una gran cantidad de antecedentes penales está nuevamente bajo custodia.

El hombre de 43 años, identificado como Jordan Caetano, ha enfrentado más de 80 comparecencias y fue arrestado en relación con un tiroteo después de un registro en su casa, según la policía.

Según reportes de WJAR, los vecinos de Caetano en Spooner Street dijeron que están frustrados, conmocionados y preocupados después de conocer los detalles de su pasado y lo que la policía descubrió dentro de su apartamento.

“En general, todo está tranquilo, pero de vez en cuando, como dijiste, hay un tipo que es arrestado por 80 cargos”, dijo Leslie Padilla. “¿Cómo es posible que tengas tantos cargos y estés por ahí sin que nadie haga nada al respecto?”.

Caetano fue arrestado esta semana en relación con un tiroteo en Redwood Saloon el 27 de octubre.

La investigación llevó a los detectives al apartamento de Caetano, donde encontraron una pistola de gran capacidad cargada y más de 250 municiones, a solo unos pasos de la casa de la familia de Padilla, dijo WJAR.

“Hay muchos niños pequeños en mi casa. ¿Qué pasaría si solo fuera uno de ellos jugando afuera y mi primo pequeño recibiera un disparo?” Padilla dijo.

Padilla y otros cuestionaron por qué un hombre con un pasado tan violento estaba en su comunidad.

La policía de New Bedford dijo que Caetano recientemente cumplió condena por robo a mano armada y fue arrestado rápidamente nuevamente por violencia doméstica.

Pero, el tribunal decidió dejarlo libre con una sentencia suspendida.

"Su trabajo como juez es dar una sentencia correcta. ¿Qué está haciendo simplemente dejándolo salir así? No está haciendo su trabajo para protegernos", dijo Padilla. "¿Por qué no estamos haciendo mis verificaciones de antecedentes de las personas que tienen la autoridad para obtener armas? ¿Por qué no estamos tomando más acciones legales contra eso?"

En una declaración a WJAR, el jefe de policía Paul Oliveira dijo que el arresto de Caetano tomó tiempo y recursos.

"Es lamentable que hayamos tenido que usar mucho tiempo y recursos para volver a arrestar a este hombre que no debería haber estado en las calles en primer lugar", dijo Oliveira.

Caetano enfrenta numerosos cargos, entre ellos portar un arma de fuego cargada sin licencia e intentar asalto con un arma de fuego.