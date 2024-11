Nuevos detalles sobre arrestos durante marcha contra el aborto en Boston Common

La policía de Boston dice que se espera que las 17 personas arrestadas durante una marcha contra el aborto en Boston el sábado que se encontró con contramanifestantes comparezcan ante el tribunal el lunes.

La policía había dicho originalmente que se habían realizado nueve arrestos, pero el informe policial oficial publicado el lunes decía que 17 personas fueron acusadas de alteración del orden público y perturbación de una reunión pública. Entre ellas se incluyen:

Julia Coughlin, 26 años, de Portland, Maine

Jennifer Adams, 22 años, de Natick, Massacusetts

Joseph McDonald, 26 años, de Weymouth, Massachusetts

Gary Ervin, 28 años, de Boston, Massachusetts

Aiden Burke, 24 años, de Boston, Massachusetts

Charles McDonald, 21 años, de Amherst, Massachusetts

Laurel Clapp Fox, 25 años, de Amherst, Massachusetts

Sofia Rose, 24 años, de Boston, Massachusetts

Mitchell Lawson, 27 años, de East Providence, Rhode Island

Meiya Sparks Lin, 24 años, de Boston, Massachusetts

Waylon Linn Adams, 22 años, de Brattleboro, Vermont

Lakes Levine, 18 años, de Needham, Massachusetts

Bailey Olmstead, 26 años, de Boston, Massachusetts

Christopher Jacques, 40 años, de Gorham, Maine

Jared Dowell, 24 años, de Portland, Maine, por agresión sin armas

Oliver Pover, 29 años, de Somerville, Massachusetts, por reunión ilegal y alteración del orden público

Grace Lotti, 23 años, de Somerville, Massachusetts, por reunión ilegal y alteración del orden público

Los 17 fueron puestos en libertad bajo fianza el sábado por la noche. Se espera que Levin, Olmstead y Joseph McDonald sean procesados ​​el lunes en el Tribunal Municipal de Boston y el resto lo serán en el Tribunal de Distrito de Roxbury.

La Marcha Nacional de Hombres para Abolir el Aborto y la Manifestación por la Personalidad recorrió la Avenida Commonwealth desde afuera de una clínica de Planned Parenthood cerca de la Universidad de Boston hasta el Common el sábado por la mañana. El grupo ha realizado eventos en Boston antes, así como en otras ciudades de todo el país.

La Liga de Acción Católica de Massachusetts calificó la contraprotesta como un ataque directo a sus derechos de la primera enmienda e instó al Fiscal General de Massachusetts y a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk a presentar cargos penales.

Cientos de personas caminaron por la Avenida Commonwealth en la marcha contra el aborto, informó The Boston Globe, y un gran grupo de hombres, muchos de ellos con el código de vestimenta de los organizadores, fueron vistos en la manifestación en el quiosco de música Parkman en el Common. La policía, algunos con equipo antidisturbios y porras en la mano, vigilaban las barricadas, detrás de las cuales había un gran grupo de contramanifestantes.

Los partidarios de la libertad reproductiva llevaban grandes narices rojas y tocaban música circense para burlarse del mensaje del grupo.

"El aborto es un asunto de salud y la iglesia y el estado no tienen por qué decirles a las mujeres qué hacer con sus cuerpos", dijo una mujer que se opuso a la manifestación.

Según el informe policial, la manifestación fue un evento permitido que incluyó "varios cientos de personas". Dijeron que el grupo que se oponía a la manifestación original en un momento bloqueó el carril de entrada de Commonwealth Avenue, que estaba en el camino de la marcha permitida.

"Al llegar a la convergencia, cada grupo se gritaba entre sí y el grupo contrario (el grupo que bloqueaba) a veces volcaba su ira contra los oficiales amenazándolos, gritando palabras de pelea e intentando agitarlos", decía el informe.

Después de un tiempo, el comandante del incidente ordenó al segundo grupo que dejara de bloquear el camino de la marcha permitida y se dispersara pacíficamente. Cuando se negaron, los oficiales comenzaron a intentar físicamente sacar a la multitud de la calle para despejar el camino para la marcha.

"Esta multitud rebelde comenzó colectivamente a empujar a los oficiales, elevando su actividad desordenada e ilegal a agresiva", decía el informe policial. "Esta multitud creó una situación extremadamente peligrosa y ofensiva para los agentes y los miembros del Grupo de Derechos de los Hombres que intentaban pasar por allí".

La policía dijo que finalmente lograron controlar la marcha lo suficiente como para permitir que continuara por Kenmore Square, pero no sin realizar arrestos.

Después de la manifestación, el participante John Ribeiro, de Winthrop, lo calificó como un "día maravilloso".

"Los hombres salieron a apoyar a las mujeres que se enfrentan a embarazos no planificados y estamos aquí para hablar por los no nacidos", dijo Ribeiro, y agregó: "Hay un hombre vinculado a cada aborto que existe, y la mayoría de las mujeres que se someten a un aborto se arrepienten, y dicen que si una persona las hubiera defendido y les hubiera dicho que eso las ayudaría con el aborto, no lo habrían hecho".

Sin embargo, un estudio reciente en la revista Social Science & Medicine encontró que, de 667 mujeres que se habían sometido a abortos, casi todas sentían que habían tomado la decisión correcta cinco años después, incluso si había sido difícil en ese momento.

Hace dos años, la Corte Suprema puso fin a la protección constitucional para el aborto que había estado vigente durante casi 50 años en una decisión de su mayoría conservadora de revocar Roe v. Wade. El presidente electo Donald Trump ha presentado el aborto como un asunto que los estados deben decidir, pero su elección plantea la posibilidad de que el gobierno federal ponga fin a las políticas que permiten que el aborto continúe incluso en estados donde es legal.