Familiares de madre e hijo asesinados se trasladan a Hartford para audiencia del sospechoso

Familiares de una joven madre y su hijo que fueron asesinados a tiros en Hartford, Connecticut habían acudido al tribunal el miércoles para estar presentes cuando el acusado de asesinato compareciera.

“A Jessiah, la amo, de verdad, de corazón. Eso no es fácil”, dijo José Reyes.

Reyes, de Springfield, Massachusetts, está en estado de shock y se aferra a los recuerdos de su nieta.

La policía dice que Jessiah Mercado, de 20 años, y su hijo de cuatro meses, Messiah, fueron asesinados a tiros en un automóvil en New Britain Avenue en Hartford en noviembre.

Para Reyes, el dolor es abrumador y dice que ha perdido 40 libras.

Después del tiroteo, la policía dijo que Lance Morales, de 23 años, fue encontrado por el Grupo de Trabajo de Fugitivos Violentos de los Alguaciles de Estados Unidos en una casa en el pueblo de Fajardo, Puerto Rico y fue puesto bajo custodia.

“Me siento triste. Me siento triste en mi corazón, así que no duermo. No duermo. Cuando cierro los ojos veo a mi nieta y a mi nieto y eso es difícil. Eso es difícil”, dijo Reyes.

Reyes dice que era importante para él estar en un tribunal en Hartford el miércoles.

Sin embargo, la comparecencia del acusado de asesinato no se llevó a cabo en medio de una conmoción en el juzgado.

Lance Morales se presentó la semana pasada después de ser extraditado de regreso al estado desde Puerto Rico.

Las autoridades dicen que el joven de 23 años abrió fuego en un tiroteo desde un vehículo en medio de una disputa sobre un automóvil y que Mercado supuestamente estaba atrasado en los pagos.

Ahora enfrenta cargos que incluyen dos cargos de asesinato.

Para la familia de la madre y el hijo, todavía no entienden por qué sucedió esto y creen que ahora está en manos de Dios.

"Tengo fe en que este es Dios", dijo Reyes.

Morales está detenido con una fianza de $5 millones en este caso.

Aún no se sabe cuándo podría regresar a la corte.