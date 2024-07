Realizan audiencia para determinar el futuro del investigador principal en el caso de Karen Read

Una audiencia que se realizará este lunes ayudaría a determinar el futuro del investigador principal en el caso de Karen Read.

El policía estatal de Massachusetts, Michael Proctor, ya es objeto de una investigación interna después de enviar mensajes de texto vulgares y degradantes sobre Read a su familia, amigos y compañeros policías.

Fue relevado de sus funciones la semana pasada.

Cabe señalar que Proctor ha dicho que sus palabras fueron "poco profesionales y lamentables", pero afirma que no influyeron en la integridad de la investigación.

En algunos de esos mensajes de texto, Proctor se refirió a Read como una loca y, de hecho, en un mensaje de texto a su hermana, dijo: "Ojalá se suicide".

"Creo que he sido muy claro, y quiero ser muy claro, esta conducta de cualquier forma en la Policía Estatal de Massachusetts no será tolerada", dijo la semana pasada el superintendente interino de la policía estatal, coronel John Mawn. "Condeno esos comentarios de la manera más enérgica posible. No reflejan a la Policía Estatal de Massachusetts, no es ahí donde queremos estar como organización".

Después de ser relevado de sus funciones, Proctor fue transferido de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Norfolk a la Tropa H. Actualmente le pagan pero no está trabajando activamente.

Le han quitado el coche, el arma y el equipo a Proctor, lo cual es una práctica habitual.

Después del lunes, podría suceder una de estas cuatro cosas: podría ser retenido en pleno servicio, puesto en servicio restringido, suspendido con goce de sueldo o suspendido sin goce de sueldo.

La audiencia se llevará a cabo prácticamente en algún momento de la mañana del lunes.

Está prevista una protesta frente a la Tropa H a partir de las 4 p.m. a 6 p. m. lunes.