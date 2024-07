Deliberaciones en el juicio contra Karen Read entran en su quinto día

¿Karen Read mató a su novio oficial de policía de Boston o fue incriminada? Muchos se hacen esa pregunta mientras todavía se espera el veredicto del jurado.

Este lunes, las deliberaciones entrarán en su quinto día.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en enero de 2022 de su novio, el oficial de policía de Boston John O'Keefe. Está acusada de dejarlo en la fiesta en la casa de otro oficial en Canton, Massachusetts, después de una noche bebiendo, y luego golpearlo con su camioneta y dejarlo morir en una tormenta de nieve.

Su equipo de defensa argumenta que fue incriminada y que la evidencia muestra que O'Keefe fue golpeada por otra persona dentro de la casa, mordida por un perro y abandonada afuera.

Los expertos legales y muchos miembros del público que han estado siguiendo este juicio pensaban que se lograría un veredicto la semana pasada. Pero, por la forma en que terminaron los procedimientos el viernes, ahora es difícil calcular ese cronograma.

El viernes al mediodía, el jurado envió una nota al juez diciendo que después de una revisión "exhaustiva" de las pruebas, no habían podido llegar a un veredicto unánime.

Después de escuchar a los abogados de ambas partes, la jueza Beverly Cannone envió a los miembros del jurado a continuar con las deliberaciones, citando el hecho de que tienen nueve semanas de testimonios para considerar de 74 testigos, incluidas 657 pruebas.

El jurado se fue a casa a las 3:30 p.m.

Los expertos legales dicen que es común que los jueces envíen a un jurado estancado a continuar con las deliberaciones un par de veces antes de leerles instrucciones adicionales que establecen lo que se espera de los jurados, incluso cuando no pueden llegar a un acuerdo.

El equipo de defensa de Read estuvo a favor de leer esas instrucciones el viernes, mientras que la fiscalía no.

"La nota realmente no indica afirmativamente que no pueden llegar a una conclusión, simplemente dice que no han llegado a una conclusión a través de su proceso deliberativo en este momento", dijo el fiscal adjunto Adam Lally.

"Están comunicando al tribunal que han agotado todo tipo de compromiso, todo tipo de persuasión y que están en un punto muerto", dijo el abogado defensor David Yannetti.

Ahora, se avecina el feriado del 4 de julio, que seguramente estará en la mente de los jurados cuando comiencen el día 5 de deliberaciones el lunes por la mañana.