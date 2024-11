Policía aumentará patrullaje tras auge de violencia en clubes nocturnos de Providence

La policía de Providence, en Rhode Island, ha respondido a cuatro lugares nocturnos diferentes en tres semanas para investigar incidentes violentos, dijo WJAR.

Algunos de los incidentes incluyeron apuñalamientos y tiroteos, pero todos ellos resultaron en reuniones de licencias de emergencia y cierres comerciales temporales.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

El jefe de policía de Providence, Oscar Pérez, abordó los problemas con WJAR el lunes.

"Es lamentable. Creo que tenemos una gran vida nocturna en la ciudad, donde la gente viene y celebra y se divierte", dijo Pérez. "Desafortunadamente, algunas personas están causando algún daño".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

La policía de Providence ha respondido a cuatro lugares nocturnos diferentes en tres semanas para investigar incidentes violentos.

El Afrique D' Lounge en Federal Hill cerró temporalmente el 3 de noviembre, después de un apuñalamiento que involucró a uno de los guardias de seguridad.

Desde entonces han vuelto a abrir con un nuevo equipo de seguridad.

Hubo un apuñalamiento en Saje Kitchen and Bar en Federal Hill el 8 de noviembre.

Varias personas fueron apuñaladas en Lovera VIP en Broad Street el sábado, durante las primeras horas de la mañana.

Al día siguiente, hubo un tiroteo la madrugada del domingo en un estacionamiento en Charles Street.

La Junta de Licencias de Providence cerró temporalmente un club durante 72 horas tras los informes de un tiroteo la madrugada del domingo.

El tiroteo supuestamente involucró a docenas de personas que venían de Mezzo Lounge.

El presidente de la Junta de Licencias, Dylan Conley, calificó la racha de "decepcionante".

"No sé qué va a pasar con cada uno de estos casos porque no conozco los hechos", dijo Conley. "Pero lo que no quiero que vuelva a suceder es que la junta determine que algún lugar no debería estar abierto y luego el estado lo vuelva a abrir. Hace que sea realmente difícil garantizar la seguridad pública cuando el estado nos está socavando".

"Todos tienen seguridad. Creo que al menos dos de ellos suelen tener vigilancia. No conozco los detalles sobre las noches en las que ocurrieron los diferentes eventos", dijo Conley. "Algunos de estos establecimientos tienen antecedentes. Otros no. Algunos reaccionaron muy bien a los problemas, otros no. Por lo tanto, estamos tratando de averiguar exactamente qué sucedió en cada caso".

La Junta de Licencias votó el año pasado para cerrar Saje Kitchen, pero el estado le permitió permanecer abierto.

Pérez dijo que el departamento aumentará las patrullas para mantener a todos a salvo, pero también cree que encontrar una solución debe ser un esfuerzo de equipo.

"Creo que es una combinación de cosas. Es un aumento de la patrulla de algunos de estos establecimientos", dijo Pérez. "También es la aplicación de la ley por parte de la oficina de licencias. Es la colaboración con los lugares para garantizar que tengan su licencia correctamente, que su personal esté debidamente capacitado y certificado".

Pérez también recuerda a los clientes que informen sobre eventos o problemas sospechosos a seguridad o a la policía.

Las investigaciones sobre estos incidentes están en curso.

"Ellos [la policía] solo presentan cargos cuando los cargos son necesarios", dijo Conley. "No tomaremos medidas contra un licenciatario a menos que realmente haya hecho algo que estuvo mal".

Mezzo Lounge, Lovera VIP y Saje Kitchen and Bar permanecerán cerrados hasta sus próximas audiencias.