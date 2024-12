Auto se estrella contra una lavandería de Brockton

Un auto se estrelló contra el frente de una lavandería en Brockton, Massachusetts, el jueves.

No quedó claro de inmediato si alguien resultó herido; el Departamento de Bomberos de Brockton dijo que estaban trabajando en el lugar en Crescent Street por Crescent Avenue.

Se compartió una imagen de un automóvil que atravesó la mitad de una ventana en el frente de la tienda, aparentemente después de haber saltado la acera desde el estacionamiento.

Los bomberos no proporcionaron más detalles sobre el incidente.

Brockton Fire is currently working on scene with a motor vehicle into the laundromat at 391 Crescent St. pic.twitter.com/D2yYwIxKfR