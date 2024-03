Ayudamos a televidente con deuda de tarjeta de crédito de Home Depot

Maria Medina, residente de Boston, vivió una angustiosa lucha contra las llamadas y cartas de cobro de una deuda con una tarjeta de crédito que ya había saldado en el año 2020.

Medina había adquirido nuevas puertas para su hogar en el año 2019 en Home Depot, las cuales pagó con la tarjeta de crédito de la tienda. El total del crédito fue de $3,257 y María pagó la mitad en cuestión de seis meses.

“Cuando empezó la pandemia, yo debía $1,600 dólares y les mandé un cheque por $1,600 dólares”, dijo Maria Medina. El cheque que se supone saldaría la deuda fue enviado el 10 de Abril del 2020. Maria pensaba que se había quitado un peso de encima, pero terminó cargando con una bolsa de cartas de una oficina de colección de deudas durante cuatro años.

“Pues muy frustrada y al final opté por recibir las cartas que mandaban de las agencias de crédito y echarlas en una bolsa, porque ya así ellos no entendían el problema. Yo no tenía más que hacer”, dijo Medina.

Y es que Citibank, la institución financiera que maneja las tarjetas de crédito de Home Depot, no reconoció el último pago de $1,600 dólares, a pesar de que María tenía pruebas del cobro.

“Y yo los llamé y les mandé toda la documentación porque dijeron que ellos no lo recibieron. Le dije ¿cómo no lo iban a recibir? Sí aquí está la prueba del Banco de América que les pagó el cheque a ustedes”, dijo Medina.

María dice que fue directamente a una sucursal de Citibank donde le recomendaron que enviara un fax con los documentos. También envió un paquete completo de evidencia por correo certificado y nada. La cuenta pasó a una agencia de colecciones y el puntaje de crédito de maría se fue al piso.

“Yo tenía mi crédito en 850, que es el máximo crédito. Muy bueno. Luego mi crédito quedó como en 5. Y ese día que yo lo vi hasta me puse a llorar porque me dio mucha tristeza. Eso me causó mucha ansiedad porque llamaban casi todos los días tres o cuatro veces. Opté por bloquear las llamadas que entraban desconocidas para no escucharlas”, dijo Medina.

Medina vivió con esa ansiedad durante 4 años hasta que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con Citibank, ellos investigaron y en cuestión de semanas le enviaron una carta a María que dice en parte lo siguiente:

“Recibimos una queja en su nombre de parte de NBC/Telemundo en referencia a su cuenta… Ciertamente lamentamos cualquier inconveniencia o dificultad por la que usted haya pasado…En una investigación adicional encontramos el pago que había realizado en el 2020. Ese pago fue aplicado erróneamente a otra cuenta…” - Citibank

Ante el hallazgo, Citibank saldó la tarjeta de crédito y corrigió la deuda de María, así como su historial crediticio. También le regresaron el dinero de los paquetes que había enviado por correo y $700 dólares que había pagado en intereses.

“Me parece una ayuda muy grande y estoy muy agradecida con Telemundo” dijo Medina emocionada.

Por su parte, Citibank no ofreció más comentarios. Sin embargo, quienes se encuentren en situaciones similares, deben escalar su queja y exigir sus derechos. Pueden hacerlo reportando su caso en línea con el Servicio de Ayuda al Consumidor del Departamento del Tesoro aquí.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.