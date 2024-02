Telemundo Nueva Inglaterra Responde resuelve a cliente problema con facturación de energía

Una familia de Randolph, Massachusetts llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nuestra línea de ayuda al consumidor, con una queja inusual. National Grid había dejado de cobrarle por sus servicios de energía mensualmente, como de costumbre.

“En enero del 2023 nosotros dejamos de recibir el bill mensual. Yo empecé a llamar a National Grid para preguntar qué estaba pasando o qué era lo que había sucedido. Entonces, cada vez que llamaba, ellos me decían que mi balance era cero, que la cuenta estaba bien”, explicó Natalie Melendez, responsable por el servicio de energía en su casa. Natalie cuenta que pasó casi un año con la incertidumbre.

“Vinieron tres veces acá a la casa los de National Grid…la primera vez vinieron a revisar el meter. Dijeron que estaba bien. La segunda vez dijeron que lo habían cambiado… La tercera vez que vinieron, dijeron que lo habían cambiado nuevamente”, dijo Melendez.

Pero en noviembre de 2023 las cartas de cobro por todo el año llegaban una tras otra.

“Cada dos días recibíamos un bill con un monto diferente cada vez obviamente más y más alto”, dijo Melendez, indicando que el monto total de la deuda alcanzo los $2,380 dólares.

“Justo eso era lo que no quería que sucediera, que de un momento a otro me vinieran y me aparecieran con un bill super alto”, explicó Melendez.

National Grid le ofreció un acuerdo de pago en tres partes, pero la fecha límite no era suficiente tiempo para Natalie y su familia.

“Llamamos para preguntar si podían ayudarnos de alguna manera. Entonces ellos lo que nos decían era de que, si o si, teníamos que pagar el monto que nos aparecía en el bill. Nosotros no decíamos que no íbamos a pagar el bill, sino que nada más queríamos que ellos también fueran de ayuda con nosotros”, dijo Melendez.

Frustrada, decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con National Grid. Después de evaluar la situación, la compañía de servicios de energía decidió exonerar la deuda de Natalie diciendo en un comunicado:

“A National Grid le complace haber resuelto el problema de forma satisfactoria para el cliente”.

“Era algo que no nos esperábamos la verdad. Pero sucedió y todo gracias a ustedes”, dijo Melendez.

National Grid no explicó el motivo de esta situación, pero ahora Natalie si está recibiendo y pagando sus facturas puntualmente cada mes.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.