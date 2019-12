Baker firma prohibición de tabaco con sabor

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, podría firmar el miércoles una legislación que prohibiría la venta de productos de tabaco con sabor, incluidos los cigarrillos de mentol, e impondría un impuesto del 75% sobre los cigarrillos electrónicos.

Según la oficina de Baker, el gobernador planeaba firmar el proyecto de ley a las 10 a.m. También se espera que anuncie el plan de la administración para mantener su prohibición temporal de todos los productos de vaporización hasta el 11 de diciembre.

La medida se produce poco más de una semana después de que los legisladores aprobaron el proyecto de ley, que según los defensores salvaría vidas y reduciría la adicción al tabaco entre los jóvenes.

Los críticos, incluidos los propietarios de tiendas de conveniencia, dicen que perjudicaría a las empresas.

El proyecto de ley "va mucho más allá del vapeo juvenil y captura productos de mentol y tabaco de menta, que tiene muy poco atractivo para los jóvenes y no son parte de la epidemia", dijo Jonathan Shaer, de la New England Convenience Store and Energy Marketers Association.

Baker ha implementado una prohibición de la venta de productos de vapeo en medio de una serie de enfermedades en todo el país. Tres personas en el estado han muerto después de vapear.