Baker: se espera que ‘prácticamente todos’ los estudiantes no vacunados usen mascarilla

Si bien la administración de Baker continúa rechazando la idea de un mandato de mascarillas en todo el estado en las escuelas, el gobernador Charlie Baker espera que casi todos los estudiantes no vacunados en Massachusetts se cubran la cara este otoño.

Las decisiones finales sobre los requisitos de enmascaramiento recaen en los funcionarios locales, distrito por distrito, bajo la dirección de la administración de Baker, y Baker dijo en una entrevista de radio de GBH el miércoles que los primeros indicios apuntan a un despliegue generalizado de mandatos.

"Según lo que hemos escuchado de nuestros colegas en el gobierno local, prácticamente todos los estudiantes de K-6 en Massachusetts estarán enmascarados, y también creemos que prácticamente todos los jóvenes de 12 a 19 años no vacunados estarán enmascarados", dijo Baker.

La guía que los funcionarios estatales de educación y salud pública emitieron el mes pasado "recomiendan encarecidamente" que los estudiantes de jardín de infantes a sexto grado, que aún no son elegibles para ninguna de las vacunas COVID-19, y los estudiantes, el personal y los visitantes mayores no vacunados use mascarillas este otoño.

Cuando se le preguntó por qué la guía de su administración fomenta el enmascaramiento en los estudiantes no vacunados pero no exige esa práctica, Baker respondió: "Hicimos una recomendación sólida sobre esto y, como dije, creo que la gran mayoría, si no todos, los distritos escolares van a adoptar esa recomendación, que creo que es algo bueno".

Baker, un republicano, también criticó a los gobernadores republicanos en otros estados como Texas y Florida que han tratado de prohibir que los líderes locales impongan sus propios mandatos de mascarillas escolares.

"Creo que están cometiendo un error, y he sido bastante claro con todos ellos sobre esto", dijo Baker, y señaló que esas batallas tienen lugar principalmente en estados con tasas generales de vacunación más bajas que Massachusetts. "Si tiene una gran población de adultos que no están vacunados, la cuestión de darles a los residentes la capacidad de tomar decisiones basadas tanto en la transmisión comunitaria, como en la cantidad de adultos que no están vacunados y todo lo demás, cambia por completo el ecuación de riesgo ".