Bombero de New Haven muere tras ser impactado en la I-91

Un bombero que se encontraba fuera de servicio de New Haven murió tras ser golpeado en la Interestatal 91 Norte en New Haven después de un accidente ocurrido el miércoles por la noche.

La policía estatal dijo que Thomas Mieles, de 27 años, de New Haven, murió después del accidente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Mieles asistió a Wilbur Cross High School y los bomberos de New Haven dijeron que se unió al Departamento de New Haven hace 10 meses, cumpliendo su sueño de convertirse en bombero, y sirvió en el vecindario en el que vivió y creció.

Mieles había estado involucrado en un accidente cerca de la salida 8 alrededor de las 9:42 p.m. y se detuvo, según la policía estatal.

Otros dos conductores se detuvieron para ayudar, pero hubo otro choque y un vehículo golpeó a Mieles, quien estaba fuera de su vehículo, según la policía estatal. Fue llevado al hospital, donde murió más tarde.

Cinco vehículos se vieron involucrados en el siniestro. Otros tres conductores fueron trasladados al hospital para ser atendidos por heridas leves.

“Con gran tristeza de corazón, el Departamento de Bomberos de New Haven anuncia el fallecimiento del Bombero Thomas Mieles. El bombero Mieles, residente de New Haven, cumplió su sueño de convertirse en bombero de New Haven este año al unirse al departamento el 12 de enero de 2022”, dijo el jefe de bomberos John Alston.

“La tarea actual de Mieles era proteger el vecindario en el que creció y vivió, en Engine 10, la estación de bomberos de Lombard”, dijo Alston.

Añadió que los bomberos respondieron al accidente el miércoles por la noche para encontrar que la víctima era uno de ellos.

Todas las banderas departamentales se bajarán a media asta en su honor.

“Les pedimos sus oraciones, durante este tiempo de duelo por su familia, amigos y miembros del departamento, mientras lloran esta trágica pérdida”, dijo Alston.

Se está ofreciendo apoyo en todas las estaciones de bomberos de New Haven, se informó.

Se solicita a cualquier persona que haya visto el accidente o tenga información que llame a Trooper Troczynski en Troop I al 203-393-4200.

Si tiene un vehículo con dashcam y estaba conduciendo por el área en el momento de la colisión, también se le pide que llame a Trooper Troczynski.