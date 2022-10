Hispano muere arrollado mientras cruzaba la calle en New Haven; buscan al conductor

Un hombre murió luego de ser atropellado por un vehículo que evadía mientras cruzaba una calle en New Haven, Connecticut el sábado por la noche.

Los oficiales recibieron una llamada sobre un peatón que había sido atropellado por un vehículo en Ella T. Grasso Boulevard en Plymouth Street poco antes de las 10 p. m.

Cuando llegó la policía, dijeron que encontraron a Dámaso Rosario Luna, de 68 años, de New Haven, inconsciente en el camino. Más tarde fue declarado muerto.

Según los investigadores, parece que Luna cruzaba Ella T. Grasso Boulevard en dirección norte desde Plymouth Street cuando fue atropellado por un vehículo que huyó de la escena.

El Equipo de Reconstrucción de Accidentes del Departamento de Policía de New Haven está dirigiendo la investigación en curso. Cualquier testigo que aún no haya hablado con la policía debe comunicarse con la División de Comunicaciones del Departamento de Policía de New Haven al (203) 946-6316. Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato.

También se pueden enviar sugerencias de forma anónima llamando al 1-866-888-8477 o enviando el mensaje de texto "NHPD plus your message" al 274637.