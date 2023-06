Boston Pops Fireworks Spectacular: Plan de seguridad e impactos en el tráfico

El tradicional Boston Pops Fireworks Spectacular regresa este 4 de julio a Boston con música, invitados especiales y fuegos artificiales en el Hatch Memorial Shell, que está programado desde las 7:00 p.m. hasta las 11:00 del martes.

El Boston Pops Fireworks Spectacular seguirá a los días de celebraciones y actividades del Boston Harborfest, que comenzará el viernes al mediodía con un evento de lanzamiento en Downtown Crossing.

La Policía del Estado de Massachusetts ha publicado una lista de restricciones para peatones, conductores y estacionamiento en el área de Esplanade antes del gran evento.

Aquí hay un vistazo completo:

2 DE JULIO

12:00 a.m.

El área de estacionamiento de Lynch Family Skate Park estará cerrada.

7:00 a.m.

El carril de circulación de la derecha de Storrow Dr está cerrado (para fines de entrega y producción)

Paseo adyacente al río Charles cerrado a peatones y ciclistas desde el área de Community Boating hasta Fiedler Footbridge. Todos los peatones y ciclistas serán dirigidos al sendero de usos múltiples Paul Dudley White adyacente a Storrow Dr hasta aproximadamente las 3:00 p.m. del 3 de julio.

NO estacionarse en Mugar Way desde Arlington Street hasta Charles Street hasta las 6:00 a. m. del 5 de julio. Todos los vehículos restantes serán eliminados.

Mugar Way permanecerá cerrado temporalmente al tráfico de vehículos hasta la 1:00 p.m.

11:00 a.m.

Memorial Drive estará cerrado desde Western Ave hasta Gerry's Landing para Riverbend Park.

7:00 pm.

Memorial Drive reabrirá desde Western Ave hasta Gerry's Landing.

3 DE JULIO

9:00 a.m.

El carril de circulación derecho en Storrow Drive hacia el oeste estará cerrado desde el puente Longfellow hasta el puente peatonal Fielder para permitir el estacionamiento de autobuses. El tráfico continuará hacia el oeste en Storrow Drive.

No habrá estacionamiento público a lo largo de Storrow Drive ni para los ensayos ni para el concierto.

3:00 pm.

Storrow Drive hacia el oeste estará cerrado al tráfico vehicular desde Charles Circle hasta Bowker Overpass. Todo el tráfico de Storrow Drive hacia el oeste se desviará a Charles Circle. El tráfico en dirección oeste de Storrow Drive puede volver a ingresar a Storrow Drive a través de Charles Street hasta Beacon Street a través de la entrada en dirección oeste en Bowker Overpass.

La salida a Arlington Street desde Storrow Tunnel (hacia el este) estará cerrada hasta las 6:00 a. m. del 5 de julio.

Mugar Way en Beacon Street cerrado al tráfico de vehículos y peatones. Esta permanecerá cerrada hasta la madrugada del 5 de julio. Los peatones serán dirigidos a Berkeley Street para entrar a Esplanade.

Berkeley Street en Beacon Street cerrada al tráfico vehicular.

Storrow Drive hacia el este estará cerrado y desviado en Bowker Overpass. Permanecerá cerrado hasta el 5 de julio.

4 DE JULIO

9:00 a.m.

No estacionarse en Memorial Drive (cualquiera de los lados) desde el n.º 450 de la avenida Massachusetts hasta el puente Longfellow. Todos los vehículos restantes después de este tiempo serán retirados.

No estacionar en Cambridge Parkway.

El acceso a Storrow Drive en dirección oeste desde Leverett Circle hasta Kenmore Square (Bowker Overpass) estará cerrado al tráfico.

El carril de entrada para autobuses (lado derecho) en Charles River Dam Road se cerrará desde Museum Way hasta Leverett Circle.

La rampa de salida de Storrow Drive en el túnel Tip O'Neil estará cerrada a todo el tráfico, excepto a los vehículos de emergencia.

La entrada de Leverett Circle a Storrow Drive en dirección oeste estará cerrada. Se permitirá el tránsito en Msgr. O'Brien Highway a Cambridge y Martha Road a Boston.

Los siguientes cierres de rampa de entrada y salida de Storrow Drive permanecerán vigentes a partir del 3 de julio:

Calle Berkeley Área de Charlesgate (hacia el este) Paso elevado de Bowker desde Park Drive y Fenway Charles Street Circle (hacia el oeste)



Prohibido estacionar en Magazine Beach y Magazine Pool, Riverside Boat Club y la estación de bombeo MWRA (Cottage Farm). No botar botes en esta área.

El puente peatonal Fanny Appleton en Charles Circle que va a Esplanade está cerrado.

El puente peatonal Fiedler desde Beacon Street que va a Esplanade está cerrado.

Las escaleras del puente Longfellow Bridge y Mass Ave (Harvard) estarán cerradas.

3:00 pm.

No hay acceso a Storrow Drive en dirección oeste desde Kenmore Square (Bowker Overpass).

No hay acceso a Storrow Drive en dirección oeste desde la rampa de entrada de Beacon Street debajo del paso elevado de Bowker.

Storrow Drive hacia el este se desviará en University Avenue.

4:00 p.m.

Memorial Drive cerrado al tráfico vehicular en ambas direcciones desde Massachusetts Avenue hasta Longfellow Bridge.

Main Street, Cambridge desde Third Street hasta Longfellow Bridge cerrado al tráfico vehicular.

Ames Street desde Main Street hasta Memorial Drive, Cambridge, cerrado al tráfico vehicular.

Calles Wadsworth y Amherst, Cambridge, cerradas al tráfico vehicular.

Land Boulevard desde Binney Street hasta Longfellow Bridge cerrado al tráfico vehicular.

Hayward, Carlton, Charlotte’s Way y Dock Streets en Cambridge, cerradas al tráfico vehicular.

Acceso permitido a 1 Memorial Drive solo con un permiso emitido.

Puente Longfellow cerrado al tráfico vehicular. Las bicicletas y los peatones podrán cruzar el puente.

El puente Longfellow estará cerrado al tráfico de bicicletas y peatones desde aproximadamente las 9:00 p. m. hasta el final de los fuegos artificiales. NO se permitirá ver fuegos artificiales desde el puente Longfellow.

Puente de Massachusetts Avenue (Harvard) cerrado en ambas direcciones al tráfico vehicular desde Beacon Street en Boston hasta Vassar Street en Cambridge. Las bicicletas y los peatones podrán cruzar el puente.

El puente de Massachusetts Ave (Harvard) estará cerrado al tráfico de bicicletas y peatones desde aproximadamente las 9:00 p.m. hasta el final de los fuegos artificiales. NO se permitirá ver fuegos artificiales desde el puente de Massachusetts Ave (Harvard).

Memorial Drive desde Massachusetts Avenue hasta el puente BU cerrado al tráfico vehicular. Se permitirá el acceso vehicular a los clientes que se dirijan al Hotel Hyatt Regency. Los clientes de Hyatt serán dirigidos al cierre de la calle Vassar Street.

Vassar Street en Cambridge desde Massachusetts Avenue hasta Memorial Drive cerrada al tráfico vehicular. Se permitirá el acceso a residentes y clientes de Hyatt.

Cambridge Parkway cerrada al tráfico vehicular (excepto: permanecerá abierta solo para vehículos con letreros/placas de discapacitados). Todos los vehículos deben retirarse de Cambridge Parkway antes de la 1:00 a. m. del 5 de julio.

Aproximadamente a las 10:30 p.m.

El puente Craigie del Museo de Ciencias estará cerrado desde aproximadamente las 10:30 p. m. del 4 de julio hasta la 1:00 a. m. del 5 de julio para permitir el tránsito ininterrumpido de vehículos motorizados.

Se permitirá el paso a embarcaciones más pequeñas que puedan pasar por debajo del puente mientras están en la posición hacia abajo.

Todos los cierres están sujetos a cambios a discreción del Comandante

ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON PLACAS/PLACAS HP- 4 DE JULIO:

1. A las 3:00 p. m., The Ride comenzará el servicio de transporte desde el estacionamiento de Mass Eye & Ear hasta Hatch Shell Oval. Este servicio es solo para vehículos con rótulos/placas HP. Los vehículos sin letreros/placas de HP no serán admitidos en el lote. (La entrada al estacionamiento de Mass Eye & Ear es a través de Charles Circle). NOTA: Los vehículos que lleguen temprano con letreros/placas de HP podrán ingresar al estacionamiento después de las 12:00, pero The Ride no comenzará el servicio de transporte a Hatch Shell Óvalo hasta las 15:00 h.

2. El estacionamiento Mass Eye & Ear se cerrará cuando se llene el área de estacionamiento asignada en el estacionamiento Mass Eye & Ear, o a las 6:00 p. m., lo que ocurra primero.

3. También habrá estacionamiento para discapacitados en Cambridge Parkway.

LIMPIEZA

La limpieza comienza 30 minutos después de que haya concluido la exhibición de fuegos artificiales.

Todas las carreteras permanecerán cerradas hasta que las cuadrillas de limpieza y mano de obra se retiren de manera segura.

INTERESTATAL 93

Ver fuegos artificiales desde la I-93 está prohibido y es peligroso. Habrá tropas asignadas (Tropa H / H9, Túneles SP) a esta área para hacer cumplir estrictamente "No detenerse".