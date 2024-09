Boston se une a las ceremonias en conmemoración del trágico ataque del 9/11

Mientras Estados Unidos conmemora 23 años desde el trágico ataque terrorista del 11 de septiembre contra el World Trade Center en Nueva York, el impacto de ese día aún se puede sentir décadas después.

Massachusetts se unirá al resto de la nación el miércoles para recordar las vidas perdidas.

Hay muchas maneras en que la comunidad de Boston recuerda los eventos del 11 de septiembre en este 23º aniversario.

De 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en Fenway Park, se celebra el Annual National Day of Service and Remembrance Blood Drive, donde la gente donará sangre en honor a las 206 personas que murieron en los ataques del 11 de septiembre.

A las 8:30 a. m., se llevará a cabo la lectura de los nombres y el momento de silencio en las escaleras de entrada de la Casa del Estado en Boston.

A continuación, se entregará el Premio Madeline Amy Sweeney a la valentía civil dentro de la Cámara de Representantes.

Luego a las 1:30 p.m., en el Jardín Público de Boston, la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, presidirá la ceremonia de colocación de coronas en el Jardín Contemplativo del 11 de septiembre.

Después, a las 5:00 p.m., habrá una procesión de gaitas y bandas de tambores, así como guardias de honor desde Boston Common hasta Ashburton Park para el Firefighter Memorial.

Ese monumento estará abierto al público al final de la ceremonia.