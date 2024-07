Buscan adolescente desaparecida en Chelsea

Una joven de 16 años de New Bedford, Massachusetts, no ha regresado a casa después de huir de su madre mientras estaba en Chelsea hace casi una semana, dijo la policía, y ahora piden ayuda para dar con su paradero.

Tessa Rivera está desaparecida desde el 17 de julio, según la policía de Chelsea, quien dijo que se escapó de su madre mientras estaba en el MGH Chelsea.

Tessa, dijo la policía, tiene un historial de huir de su madre y escribir declaraciones suicidas.

La joven de 16 años no tiene teléfono y no está familiarizada con el área de Chelsea, dijo la policía citando a la madre, ya que viven en un refugio en New Bedford.

Tessa fue vista por última vez con una sudadera con capucha gris, pantalones deportivos negros y Crocs negros, dijo la policía.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Tessa debe llamar al Departamento de Policía de Chelsea al 617-466-4800.