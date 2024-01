Buscan alternativas a la crisis de inmigrantes en Massachusetts

Un grupo de voluntarios que ayuda a establecer en la región a nuevos inmigrantes, realizó una reunión y evento informativo para cualquier persona o familia interesada en aprender más sobre cómo ser un “hogar anfitrión para inmigrantes”.



Ante la grave crisis de inmigrantes llegando en masa a varios estados de Nueva Inglaterra, el grupo ImmigrantSupport Alliance, realizó una sesión informativa sobre cómo han sido las experiencias del hogar anfitrión y hablaron sobre su principal propósito.





“Independizar a estas personas es todo nuestro objetivo, permitir que se conviertan en miembros contribuyentes independientes de la sociedad y eso es lo que estamos haciendo”, dijo Sue Herz, de ImmigrantSupport Alliance.



La iniciativa, que tiene más de 4 años, lo ha hecho con al menos 15 familias, y contaron, además de sus experiencias, lo que implica acoger a un inmigrante o refugiado a corto plazo mientras comienza su nueva vida en Estados Unidos.





“Y cuando se nos permite hacerlo, es maravilloso y genial porque también aprendemos de otros seres humanos de una cultura y religiones completamente diferentes”, destacó Herz.



A pesar de que esta es una iniciativa de personas particulares, también nuestros legisladores y autoridades han puesto sobre la palestra esta idea de ayuda, muy frecuente entre nuestra comunidad.



“Los inmigrantes que llegamos a este país y tenemos nuestra gente que nos abre las puertas que nos abre los caminos que nos conectan a los trabajos, entonces lo que están haciendo los americanos es lo que ya nosotras hacemos como inmigrantes, porque tenemos que tener mucho cuidado también con la seguridad y asegurarse que esta situación no es un peligro”, dijo Julia Mejía, concejal de Boston.



Según las autoridades el año pasado se alcanzaron cifras récords de migrantes en el estado y los albergues y hoteles están ya a su máxima capacidad, por lo que no se descarta la idea de materializar nuevas propuestas.





“Es un proyecto que le podemos dar seguimiento y no pasarlo por ley pero desarrollar un concepto en cual podemos poner recurso aparte y hacer un piloto para ver si la necesidad estar aquí y si la gente lo quiere hacer y se lo quieren hacer le vamos a poner desarrollar la manera cómo pueden hacerlo”, concluyó Mejía.