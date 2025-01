Policía pide ayuda para identificar a conductor que habría interactuado con joven en Somerville

La policía de Somerville, Massachusetts, está pidiendo ayuda para identificar al conductor de un Nissan Altima gris o plateado cuyo conductor tuvo una interacción no especificada con un joven.

El conductor tiene unos 50 años, tiene vello facial gris y fuma, dijo la policía el viernes, mientras que el vehículo tiene placas de Massachusetts, espejos laterales negros y emblemas dorados de Nissan.

Se pidió a cualquier persona con información sobre el vehículo o su conductor que llamara a la policía al 617-625-1600 x7240.

La policía no compartió más detalles sobre la interacción con el joven, pero le dijo a NBC10 Boston que la persona no era buscada por un presunto delito hasta el viernes por la tarde. No pudieron compartir más información, citando "circunstancias que rodearon el incidente".