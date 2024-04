Buscan ladrones de paquetes en varias casas en Dorchester

Una serie de robos de paquetes en el vecindario Dorchester de Boston mantiene a la policía con una investigación activa.

Ally Burchill llegó a casa el miércoles por la noche y supo que algo andaba mal.

"Llegué a casa muy emocionada por abrir los zapatos nuevos que le compramos y noté que todos los paquetes habían desaparecido de nuestro porche", dijo.

Entonces revisó sus cámaras de seguridad para averiguar qué pasó con los zapatos de su hijo pequeño.

En el video se podía ver a dos personas, una con un carrito de compras, caminando hacia su edificio de condominios y robando una pila de paquetes del porche.

"Fue audaz", dijo Burchill. "La hora del día en que lo hicieron".

Era pleno día y no parecían molestarles los carteles que advertían que estaban frente a la cámara.

"Es una lástima", dijo Burchill. "Las señales no funcionan, las cámaras no asustan a la gente, la gente no tiene miedo de que les pase algo por robar cosas de la propiedad de la gente".

Luego, los dos sospechosos se alejaron casualmente.

Uno de los paquetes pertenecía a Burchill. Todos los demás eran para los vecinos de su edificio.

"Es frustrante", dijo. "Anoche estaba muy molesto. Esta no es la primera vez que sucede aquí".

El año pasado, alguien fue captado por la cámara afuera del edificio en bicicleta.

Se lo podía ver en el video abriendo una bolsa, luego subiendo las escaleras y llenando la bolsa con varios paquetes pequeños.

"Sé que no enviaré nada aquí por un tiempo, ni me aseguraré de estar en casa cuando envíe cosas aquí", dijo Burchill. "Es sólo una preocupación adicional que nadie debería tener".