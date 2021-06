Cámara de Representantes aprueba proyecto de ley de legalización de la marihuana en CT y lo envía al Senado

Los defensores de la legalización del uso de la marihuana por parte de adultos en Connecticut esquivaron una amenaza de veto el miércoles, promoviendo un proyecto de ley renovado que el gobernador Ned Lamont apoya por una votación estrecha en la Cámara de Representantes.

La propuesta tan debatida ahora espera la aprobación legislativa final en el Senado.

"Finalmente ha llegado el momento de Connecticut", dijo el representante Steven Stafstrom, demócrata de Bridgeport, copresidente del Comité Judicial de la Asamblea General. "Damos el siguiente paso, ya que esta cámara, al reconocer que la guerra contra las drogas nos ha fallado y que la criminalización del cannabis fue el curso de acción equivocado para nuestro estado y nuestra nación".

La Cámara controlada por los demócratas votó 76-62 a favor de un proyecto de ley de casi 300 páginas que prepara el escenario para un nuevo mercado legalizado ya en la primavera de 2022. Una docena de demócratas se unieron a todos los republicanos menos uno en la oposición. En última instancia, la Cámara aprobó el mismo acuerdo que los líderes de la Cámara y el Senado alcanzaron recientemente con Lamont, eliminando una sección polémica sobre los solicitantes de "equidad social" para licencias de marihuana que se agregó a última hora en el Senado controlado por los demócratas el martes.

Lamont había amenazado con vetar la versión del Senado del proyecto de ley, argumentando que abriría la industria y daría preferencia a decenas de miles de personas con antecedentes de delitos relacionados con el cannabis, o miembros de sus familias, independientemente de sus medios económicos.

"Esta enmienda de último minuto crea equidad de nombre solo al permitir que estas personas tengan una oportunidad acelerada de obtener acceso al mercado", dijo Paul Mounds, jefe de personal de Lamont, en un comunicado emitido poco antes de la votación del Senado. Los proponentes dijeron que no estaban de acuerdo con esa evaluación, pero decidió en su lugar volver al acuerdo alcanzado originalmente con Lamont.

Los defensores dijeron que querían que se agregara el lenguaje al proyecto de ley para asegurarse de que las personas con antecedentes penales, particularmente delitos relacionados con la marihuana, pudieran participar en la nueva industria legalizada en un esfuerzo por promover la equidad económica.

"Cuando el gobernador dijo que vetaría el proyecto de ley, creo que eso fue lo que hizo que todos dijeran, 'Bueno, eso es un cambio de juego'", dijo el presidente de la Cámara de Representantes Matt Ritter, demócrata de Hartford.

Como en debates anteriores, los opositores advirtieron sobre las ramificaciones de Connecticut siguiendo el camino de otros estados que han legalizado el cannabis. Uno por uno, advirtieron que enviará un mensaje dañino a los niños y conducirá a mayores tasas de adicción y más accidentes automovilísticos.

"No tengo ninguna duda de que esto es un error del estado de Connecticut", dijo el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Vincent Candelora, republicano por North Branford.

La representante Holly Cheeseman, republicana de East Lyme, quien contó una emotiva historia sobre la muerte de su difunto esposo en un accidente de 2012, le rogó a sus colegas que "presionen el botón de pausa" en el proyecto de ley y propongan otra forma de abordar las desigualdades de la guerra contra las drogas, un motivador clave para muchos partidarios.

"Si sentimos que se necesitan oportunidades en nuestras ciudades, trabajemos en eso. Pero, por favor, esta no es la manera. Esta no es la manera cuando sabemos cuál será el resultado", dijo Cheeseman. No quiero tener que mirar a la cara a una familia y saber que acepté una votación que pudo haber creado angustia y dolor y me quitó un futuro ".

Pero el representante Juan Candelaria, demócrata de New Haven, quien ha estado trabajando para aprobar un proyecto de ley de legalización durante años, insistió en que la propuesta, que según dijo regulará en gran medida la sustancia y se asegurará de que sea segura, se necesita ahora más que nunca.

"Tenemos un mercado negro no regulado que está prosperando. Eso no es un secreto. Estamos hablando de más de $ 300 millones", dijo. "Nuestros niños están fumando. Nuestros niños están fumando una sustancia que está ligada a qué, no sabemos qué contiene".

El debate del miércoles en el Capitolio estatal estaba ocurriendo en una sesión legislativa especial, una semana después de que la Asamblea General suspendiera su sesión regular sin que la Cámara votara sobre la legalización de la marihuana. Ahora se espera que el Senado vote nuevamente sobre el tema el jueves. Será la tercera vez que los senadores voten sobre la legalización del cannabis.

Según el proyecto de ley, será legal que las personas mayores de 21 años posean y usen cannabis a partir del 1 de julio. A una persona se le permitirá tener hasta 1.5 onzas, con 5 onzas adicionales aseguradas en su casa o vehículo. No se espera que las ventas minoristas de cannabis recreativo en Connecticut comiencen hasta mayo de 2022, como muy pronto.