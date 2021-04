Cámara de representantes de CT aprueba proyecto para eliminar exención religiosa a las vacunas

Después de al menos tres años de controversia y protestas públicas, la Cámara de Representantes del estado votó por un proyecto de ley que eliminará el uso de la exención religiosa a las vacunas infantiles para los niños si desean inscribirse en la escuela.

El proyecto de ley fue aprobado por 90-53 después de 16 horas de debate luego de una concesión significativa a las familias que ya tienen exenciones de vacunar a sus hijos contra el sarampión, la tos ferina y otras enfermedades altamente contagiosas.

Reps. Michelle Cook, demócrata de Torrington, introdujo una enmienda una hora al debate que permitiría a cualquier niño actualmente matriculado desde jardín de infantes hasta sexto grado continuar usando su exención religiosa por el resto de su carrera escolar. El proyecto de ley original decía que solo aquellos en el séptimo grado en adelante podrían mantener su exención religiosa.

“Hemos escuchado la preocupación sobre sacar a los estudiantes de la escuela, así que lo que hace esta enmienda, simplemente, pero es un gran cambio, es cambiar la protección del séptimo grado al jardín de infantes”, dijo Cook.

La enmienda pasó 106-36.

El proyecto de ley entra en vigor en septiembre de 2022, pero no se aplicaría a ningún niño que actualmente tenga una exención religiosa.

Las familias testificaron durante una audiencia pública de 24 horas que los obligaría a tomar decisiones insostenibles sobre la educación de sus hijos porque dividiría a las familias o forzaría a las familias que no pueden pagarlo, a la educación en casa. Algunos niños podrían continuar su educación y otros padres sintieron que se verían obligados a mantener a los niños en casa porque no creen que deban vacunarse y es posible que no puedan obtener una exención médica.

Los padres que están en contra de eliminar la exención religiosa argumentaron que, según la propuesta original, desplazaría hasta 10,000 estudiantes de la escuela. Según el Departamento de Salud Pública, hay casi 8,300 estudiantes con exenciones religiosas matriculados en la escuela para el año escolar 2020-2021.

Reps. Jonathan Steinberg, demócrata de Westport, dijo que se desconoce cuántos estudiantes serían desplazados al reducir la edad al jardín de infantes.

Dijo que tampoco estaba claro cuántas personas se verían afectadas por la propuesta original.

Dijo que la razón por la que estaban abordando el problema es la salud pública.

El presidente del Comité de Salud Pública también apuntó al papel de la desinformación en el aumento de las solicitudes de exención religiosa en el estado.

Dijo que nadie quiere declarar a ningún estudiante no elegible para asistir a la escuela, pero "los esfuerzos de los profesionales de la salud y los educadores para educar a las familias sobre las vacunas no han podido competir con el miedo inculcado por la red de desinformación".

Dijo que el proyecto de ley también amplía la capacidad de los padres para solicitar una exención médica, un proceso que los padres actualmente dicen que es demasiado restrictivo.

Los legisladores se vieron obligados a sopesar la salud pública, los derechos constitucionales y los derechos de los padres durante el debate.