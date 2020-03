Cancelaciones de eventos y cierres en el área de Boston, debido al brote de coronavirus

Los funcionarios de salud, entre otras recomendaciones, aconsejan a las personas que eviten grandes reuniones si es un adulto mayor o tiene problemas de salud subyacentes. Aquí hay una lista de eventos y lugares que han anunciado cancelaciones, cierres o aplazamientos.

ACE Comic Con Northeast, Boston

Ace Comic Con announced that its Northeast event in Boston, scheduled from March 20-22 at Boston Convention and Exhibition Center, would be called off, according to the official statement.

Events at Berklee College of Music, Boston

La universidad anunció que todos los eventos y actuaciones se cancelarían a partir del sábado 14 de marzo, hasta nuevo aviso.

Boch Center

El Centro Boch anunció el jueves que cancelará o pospondrá todas las presentaciones hasta el lunes 30 de marzo debido a las preocupaciones sobre la propagación de COVID-19. El Centro dijo que también están suspendiendo las giras en los programas de teatro y educación hasta nuevo aviso. Entre las actuaciones en vivo canceladas y pospuestas están: Nick Jr. Live (cancelado), The Bachelor Live (pospuesto) y Lyon Opera Ballet (cancelado).

Boston Children's Museum

El Boston Children's Museum anunció el jueves que cerrará al público hasta el 3 de abril, "para proteger la salud de los empleados, visitantes y la comunidad" en medio del brote de COVID-19.

Boston Symphony Orchestra

La Orquesta Sinfónica de Boston anunció el jueves que todas las actuaciones en el Symphony Hall y el Linde Center en Tanglewood serían canceladas desde el viernes 13 de marzo hasta el sábado 28 de marzo debido a las preocupaciones sobre la propagación de COVID-19.

Encore Boston Harbor

Encore Boston Harbor anunció el jueves posponer o cancelar los próximos eventos de marzo debido a preocupaciones de COVID-19. Entre los eventos cancelados se encuentran la Clase Magistral de la Feria de Whisky Irlandés del Día de San Patricio en Waterfront programada para el jueves 12 de marzo y la Cena de Vinos de Miura Vineyards en Rare programada para el miércoles 25 de marzo. Para ver la lista completa de eventos cancelados y pospuestos, visite el Sitio web de Encore Boston Harbor.

Harvard Art and Museums

The institution has canceled a number of events starting March 12 through May 19, following the decision by Harvard University to move on-campus classes online.

Institute of Contemporary Art

El ICA anunció que todos los programas serían cancelados o pospuestos, incluidas las actividades artísticas en el Laboratorio de Arte del Bank of America, visitas públicas, charlas y eventos especiales.

Irish Festival, Foxborough

Patriot Place anunció que la 11ª edición del Festival irlandés programada para el sábado 14 de marzo sería cancelada debido a los recientes desarrollos en torno a COVID-19.

JFK Presidential Library and Museum, Boston

La Biblioteca y Museo Presidencial JFK anunciaron que cerraría el edificio de inmediato hasta nuevo aviso después de enterarse de que dos empleados podrían haber estado expuestos al coronavirus.

MassArt Art Museum, Boston

MAAM anunció que estaría cerrado desde el jueves 12 de marzo hasta el domingo 22 de marzo, de acuerdo con la decisión de MassArt College de cerrar su campus.

MIT Events

La universidad anunció que todos los eventos con 150 personas o más serían cancelados o pospuestos con efecto inmediato hasta nuevo aviso.

Museum of Fine Arts, Boston

El MFA permanece abierto al público a partir del 12 de marzo, pero anunció que cancelaría su novena celebración anual de Nowruz, Año Nuevo persa programado para el miércoles 18 de marzo; y su evento MFA Late Nites programado para el viernes 3 de abril.

Museum of Science

El Museo de Ciencias de Boston anunció el jueves que suspendería temporalmente las admisiones públicas a las salas de exposiciones del museo y suspendería toda la programación pública durante tres semanas debido a la evolución de la exposición a COVID-19.

New England Aquarium

El New England Aquarium anunció el jueves que cerraría al público y suspendería todos los eventos y la programación educativa durante un mínimo de tres semanas para "proteger al personal, visitantes y animales en medio de las preocupaciones sobre COVID-19".

South Boston's St. Patrick's Day Parade

El alcalde Marty Walsh anunció que el Desfile del día de San Patricio de Boston programado para el domingo 15 de marzo sería cancelado para asegurar que "estamos haciendo lo necesario para mantener a los residentes de Boston seguros y saludables".

The Power of Narrative, Boston

Los organizadores de la conferencia organizada por el Boston University College of Communication anunciaron que el evento fue cancelado y pospuesto hasta 2021.

Pospuestos

A.R.T. Gala

El American Repertory Theatre de la Universidad de Harvard anunció que la Gala A.R.T programada para el 30 de marzo se pospondría hasta el otoño. Varios A.R.T. y los eventos de Oberon han sido cancelados o pospuestos.

Boston Ballet

El Boston Ballet ha anunciado el jueves que pospondrá todas las actuaciones de Carmen programadas del 12 al 22 de marzo y del 20 al 30 de agosto en medio de las preocupaciones sobre el impacto de COVID-19.

Boscon 2020 Quality Conference, Boston

ASQ Boston anunció que la 39ª edición de la Conferencia de Calidad Boscon programada para el 30 y 31 de marzo se pospondrá del 19 al 20 de octubre en el Hilton Boston Logan.

Bourbon and Bacon, Boston

Encore Boston Harbor y Entercom anunciaron su decisión de posponer el evento Boston Bourbon and Bacon programado para el sábado 21 de marzo al sábado 3 de octubre de 2020.

Dropkick Murphys Concert

La banda de punk anunció el jueves que pospondrían sus conciertos restantes del Día de San Patricio y los eventos de boxeo en Boston en medio de las preocupaciones por el Coronavirus. “Simplemente sentimos que esto es lo responsable de hacer. La salud de las personas es más importante que un concierto ", dijo el cantante principal Ken Casey." De esta manera, las personas que viajan y se alojan en hoteles tienen tiempo para reprogramar o cancelar el viaje ". Los espectáculos se pospondrían del 11 al 13 de septiembre.

New England Cannabis Convention, Boston

Los organizadores de NECANN 2020 anunciaron que la convención de Boston, programada para el 20 y 22 de marzo, se pospondría hasta nuevo aviso.

Irish Film Festival, Somerville

Los organizadores anunciaron que la vigésima edición del Irish Film Festival programada para el 19 y 22 de marzo en el Teatro Somerville se pospondría para el 19 y 22 de noviembre de 2020 debido a la "incertidumbre" de la evolución de la situación con respecto a COVID-19.

Tech and Innovation UnConference, Cambridge

El Consejo de Liderazgo Tecnológico de Massachusetts anunció que pospondría la Conferencia de Tecnología e Innovación programada para el viernes 13 de marzo.

Seafood Expo North America, Boston

Diversified Communications anunció que la 40a edición de Seafood Expo North America / Seafood Processing North America no se llevaría a cabo según lo programado del 15 al 17 de marzo y se pospondría hasta nuevo aviso debido a la "situación en evolución" en torno a COVID-19.