Central Perk Coffee basado en la serie ‘Friends’ abre sus puertas en Boston

Si eres fan del inolvidable show "Friends", presta atención porque ya abrió en Boston el primer Café de Central Perk inspirado en el show de los 90s.

Los fanáticos de la serie se van a deleitar con los homenajes que le hacen al show en el nuevo café ubicado en Newbury St. en Boston. Como el icónico sofá anaranjado y también la frase “the one with…” que se refiere a los títulos de cada episodio.

Aquí no solo encontrara café caliente sino también un poco de nostalgia.

Al entrar a Central Perk Coffee te toparás con artículos y frases memorables del programa, y hasta el menú tiene nombres dedicados al show, como el café “How You Doin?” y el Princess Consuela Banana Mocha.

La cafeteria también honró al protagonista recién fallecido Matthew Perry o "Chandler", como es mayormente conocido por su papel en la serie, con mangas de café que tienen una de sus citas famosas.

El show tiene un espacio especial en el corazón de muchos, incluyendo a una de las baristas del café que dice aprendió el ingles gracias a la serie.

“Yo soy la más chiquita de cuatro hermanos, entonces todos se juntaban a ver el show. Entonces yo estaba muy chiquita y no sabía leer y la serie era subtitulada. Entonces yo me puse ahí con ellos y mis oídos se volvieron muy sensible al inglés. Entonces mientras fui creciendo y aprendí a leer era el show que veíamos siempre", dijo Maria Lopez, barista en Central Perk Coffee.

La cafeteria estará abierta de lunes a viernes desde las 7 de la mañana.